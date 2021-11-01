Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kış

Kış, yılın dört mevsiminden biri. Kuzey yarım kürede 22 aralık - 21 mart, güney yarım kürede 22 haziran - 23 eylül arasındaki zaman dilimi.

DW Türkçe'nin kış ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ILLUSTRATION - Ein Wecker mit Pudelmütze, aufgenommen am 28.10.2010 in Berlin. Foto: Stephanie Pilick/dpa (zu dpa Das große Drehen an der Uhr: Achtung, Zeitumstellung! vom 24.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Pilick

Yorum: Albayrak gitti, karanlık Türkiye kaldı yadigâr 01.11.2021

Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle karanlık bir kışa daha girdi. Albayrak’ın çıkardığı faturayı kim ödüyor? Fahiş enerji zamları gerçekten tüketiciye yansımıyor mu? Bülent Mumay’ın yorumu.
Dresden 31.07.2021 Ein Schild mit dem Hinweis auf die Maskenpflicht klebt am Schaufenster eines Geschäfts auf der Einkaufsmeile Prager Straße. Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen gelten in Dresden ab dem Wochenende wieder schärfere Regeln. Von diesem Samstag an muss in der Landeshauptstadt beim Einkaufen und in einigen anderen Bereichen wieder Maske getragen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Bu kış hangi ülkeler koronaya hazırlıklı? 24.10.2021

Avrupa ülkelerinde salgınla mücadele farklılıklar gösteriyor. Kimi ülkelerde önlemler etkisini gösterirken kimi ülkelerde de vaka sayıları artışta. Türkiye de artış gösteren ülkelerden. Peki bu kış nasıl geçecek?
junge frau mit taschentuch auf dem u-bahnhof südstern

Almanya'da eş zamanlı korona ve grip salgını uyarısı 07.10.2021

Almanya Sağlık Bakanı, sonbahar ve kış aylarında koronavirüs ve grip salgınlarının eş zamanlı olarak yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak, grip aşısı olma çağrısı yaptı.

DASHAVA, UKRAINE - SEPTEMBER 18: A worker checks a metal label on a valve at the Dashava natural gas facility on September 18, 2014 in Dashava, Ukraine. The Dashava facility, which is both an underground storage site for natural gas and an important transit station along the natural gas pipelines linking Russia, Ukraine and eastern and western Europe, is operated by Ukrtransgaz, a subsidiary of Ukrainian energy company NJSC Naftogaz of Ukraine. Ukraine recently began importing natural gas from Slovakia through Dashava as Ukraine struggles to cope with cuts in gas deliveries by Gazprom of Russia. As Russia has cut supplies many countries in Europe that rely heavily on Russian gas fear that Russia will increasingly use gas delivery cuts as a political weapon to counter European economic sanctions arising from Russian involvement in fighting between pro-Russian separatists and Ukrainian armed forces in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Avrupa'da artan enerji fiyatları endişe yaratıyor 01.10.2021

Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artış endişe yaratıyor. Fransa kış aylarında doğal gaz ve elektrik fiyatları için tavan belirlerken, Avrupalı liderler enerji fiyatlarını bu ay yapılacak zirvede ele almaya hazırlanıyor.

Treniyle ninelere ekmek taşıyan makinist 22.07.2021

Tahta vagonlu eski bir dizel lokomotif ve çetin kış şartlarında haftada iki defa katedilen 31 kilometrelik tren yolu... Makinist Petroviç, Rusya'nın kuzeybatısındaki Soyga Köyü'nde yaşayan yaşlı teyzeleri, eski bir trenle dünyaya bağlıyor.

ACHTUNG: SPERRFRIST, 19. FEBRUAR 00.30 UHR, ARCHIV - In einer Sporthalle in Leipzig (Sachsen) nehmen am am 11.03.2009 übergewichtige Kinder an einem Sportprogramm teil. Die Zahl an übergewichtigen Kindern ist in den vergangenen 30 Jahren weltweit dramatisch angestiegen, heißt es in der Studie einer internationalen Forschergruppe, die in der medizinischen Fachzeitschrift «The Lancet» veröffentlicht wurde. Keinem Land der Welt sei es bislang gelungen, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (zu dpa Forscher: Kampf gegen Übergewicht bei Kindern kommt nur langsam voran vom 18.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Araştırma: Çocuklar günde ortalama 75 dakika hareket etti 28.04.2021

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs önlemleri çerçevesinde kış aylarındaki kapanma sırasında, bir önceki kapanma dönemine göre çocukların günde 91 dakika daha az hareket ettiğini gösterdi.

(190201) -- BEIJING, Feb. 1, 2019 (Xinhua) -- Photo taken on Jan. 9, 2019 shows studnets practicing with their coach Li Chunyu (1st R) during a skating training session at Taipingzhuang Central Primary School, in Yanqing District of Beijing, capital of China. Taipingzhuang Central Primary School situated right at the foot of Xiaohaituo Mountains, where the venues for Beijing 2022 Winter Olympic games are under construction. Teachers of Taipingzhuang Central Primary School have turned an experimental farmland into a seasonal skating rink for the pupils here to learn skating since 2016. The school hired a experienced coach, Li Chunyu, to teach the students skating skills. To maintain this outdoor rink, the head teacher of this school, Ding Jianpei, and other teachers have to clean the ice ground after work and use self-made sprinklers to spray water on it every night, so that the ice will be solid and smooth. With these facilities and training courses, almost all of the 143 students in Taipingzhuang Central Primary School have acquired the skill of skating, and some of them even participated in regional competitions and earned prizes. Our faculties want to help the students get these skills, not necessarily means they will be professional athletes when they grow up, we just want to help them feel the joy of skating. said Ding Jianpei, the head teacher. (Xinhua/Zhang Chenlin) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Çin’de Kış Olimpiyatları yapılmasına eleştiri 18.02.2021

İnsan hakları örgütü Tehdit Altındaki Halklar Toplumu (GfbV) Çin’de gelecek yıl yapılacak Olimpiyat Oyunları öncesinde ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştiren bir açıklama yaptı.
Foto: Mansur Yavas, Oberbürgermeister Ankara Türkei Copyright: DW/Cem Fakir Schlagwörter: Türkei, Ankara, Korruption

Yavaş: Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı 05.01.2021

Kurak bir kış mevsimi geçiren Türkiye'de İstanbul'un ardından Ankara'da da su sıkıntısı alarmı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş barajlarda kalan suyun tasarruflu kullanılması için önlem alacaklarını açıkladı.
21.11.2020, Baden-Württemberg, Ulm: Dorothea Gansloser (l) und Kim Gühler simulieren im Messezentrum eine Impfung. Das Deutsche Rote Kreuz probte den Ablauf zur Impfung eines Corona-Impfstoffs in dem neben weiteren für das Land Baden-Württemberg geplanten Impfzentren. In Ulm sollen pro Stunde bis zu 120 Menschen geimpft werden können. Foto: Stefan Puchner/dpa | Verwendung weltweit

Almanya nasıl aşılanacak? 18.12.2020

"Kış uzun sürecek" diyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesinin 4 aşamalı aşı planını açıkladı. Buna göre ilk etapta yaşlı, bakıma muhtaç kişiler ve sağlık çalışanları aşılanacak.

ILLUSTRATION - Ralf Eble stellt am Donnerstag (22.10.2009) an der größten Kuckucksuhr der Welt in Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) die Zeit um. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.10.2009) wird die Uhrzeit auf die Winterzeit umgestellt. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Avrupa'da yine kış saati tartışması 22.10.2020

Avrupa’da kış saatine bu pazar günü geçilecek ve saatler 24 Ekim’i 25 Ekim’e bağlayan gece bir saat geri alınacak. Avrupa'da kış saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar ise son bulmuş değil.
COVID-19-Patient, der im Istanbuler Cerrahpasa-Krankenhaus behandelt wird. © DHA KORONAVIRUS SALGININDA EN ON CEPHEDE MUCADELE VEREN EKIPLERIN BASINDA GELEN ACIL TIP CALISANLARI, YERI GELIYOR GONULLU OLARAK NOBETE KALIYOR, YERI GELIYOR EVDE HASTA COCUGUNU BIRAKIP GOREVININ BASINA DONUYOR. HEPSININ TEK BIR ISTEGI VAR: ‚ÄúBIZ BU KADAR FEDAKARLIKLA CALISIRKEN, VATANDASLARIMIZ EVDE KALSIN. KOMSU ZIYARETI YUZUNDEN APARTMANLARIN YARISINA POZITIF TESHISI KOYMAYA BASLADIK!‚ÄùFOTO:IBRAHIM MASE/ISTANBUL, (DHA)

İstanbul’da pandemi: 35 hastaya bir uzman bakıyor 15.10.2020

Prof. Bülent Tutluoğlu, grip mevsimi öncesinde pandemi hastanelerindeki kadro sıkıntısına dikkat çekerek önlem çağrısı yaptı. Tutluoğlu’na göre kış mevsiminin gelmesiyle acil servisler bloke olabilir.
05.05.2020, Südkorea, Incheon: Ein Kameramann geht durch Zuschauerränge, auf denen Plakate von Fans mit Mundschutz sitzen, vor der Begegnung im Baseball zwischen Hanwha Eagles und SK Wyverns. Südkoreas Profi-Baseball-Liga startet am 5. Mai in die neue Saison, nach einer Verschiebung wegen der Corona-Pandemie. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Güney Kore: İkinci dalga başladı 22.06.2020

Güney Koreli yetkililer, koronavirüs salgınında ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında başlayabileceği yönündeki tahminlerinin yanlış çıktığını, Güney Kore'de ikinci dalganın başladığını açıkladı.

02.03.2019, Berlin: Der Zug der Demonstration des Bündnisses «Berlin gegen 13» gegen Uploadfilter und EU-Urheberrechtsreform im Artikel 13 zieht die Rudi-Dutschke-Straße entlang, wobei ein Plakat mit einem „EU-13-Verbotschild zu sehen ist. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

'Reform özgür internetin sonu değil' 27.03.2019

Avrupa Parlamentosu'nun telif hakları ile yaz-kış saati konularında aldığı kararlar ile İngiltere Başbakanı May'in geleceği ile ilgili yorumlar öne çıkıyor.

Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık gizemi 12.02.2019

Türkiye'nin belki de en gizemli antik bölgesi olan Göbeklitepe'ye yapılan ziyaretler kış aylarında da devam ediyor. Turizmde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin de bunda etkisi var. İnşa nedeni bilinmeyen ve vaktiyle kasten toprağın altına gömülen Göbeklitepe, tam 12 bin yıldır ayakta.
10.09.2013 In this file photo, two THAAD interceptors and a Standard-Missile 3 Block IA missile were launched resulting in the intercept of two near-simultaneous medium-range ballistic missile targets during designated Flight Test Operational-01 (FTO-01) on September 10, 2013 in the vicinity of the U.S. Army Kwajalein Atoll/ Reagan Test Site and surrounding areas in the western Pacific. The US says it has begun deploying the first parts of a controversial missile defence system in South Korea. The Terminal High-Altitude Area Defense system (Thaad) is designed to protect against threats from North Korea. The move to begin installing the system comes a day after the North launched four ballistic missiles, breaking international sanctions. Photo by DoD via ABACAPRESS.COM |

RZ: Avrupalılar kış uykusundan uyanmalı 04.02.2019

Venezuela’daki krizin tırmanması ve Rusya ile ABD arasında yeniden silahlanma yarışı tehlikesinin baş göstermesi Alman basınından seçtiğimiz yorum konularını oluşturuyor.
HANDOUT --- Auf der Schwaegalp, Gemeindegebiet Hundwil, ist am Donnerstagnachmittag, 10. Januar 2018, eine Lawine niedergegangen. Kurz nach 16.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Meldung ueber einen Lawinenniedergang auf der Schwaegalp ein. Sofort wurden Einsatzkraefte aufgeboten. Aufgrund der ersten Erkenntnisse hat sich eine Lawine am Hang gegenueber des Hotels Saentis auf der Schwaegalp geloest und mehrere Autos und auch Teile des Restaurants verschuettet. Mehrere Personen wurden verletzt. Ueber die Anzahl und die Art der Verletzungen koennen noch keine Angaben gemacht werden. Die verletzten Personen werden medizinisch und psychologisch betreut. Rettungs- und Bergungsarbeiten konzentrieren sich auf die Rettung und Suche nach moeglichen vermissten Personen. (Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden) *** NO SALES, DARF NUR MIT VOLLSTAENDIGER QUELLENANGABE VERWENDET WERDEN *** BEST QUALITY AVAILABLE |

Güney Almanya ve Avusturya karlar altında 11.01.2019

Almanya'nın güneyi ile Avusturya'daki karın kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Mahsur kalan yerleşim yerlerine yardım malzemesi ulaştırmak üzere askeri birlikler harekete geçirildi.
Daha fazlasını göster