Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık gizemi

Türkiye'nin belki de en gizemli antik bölgesi olan Göbeklitepe'ye yapılan ziyaretler kış aylarında da devam ediyor. Turizmde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin de bunda etkisi var. İnşa nedeni bilinmeyen ve vaktiyle kasten toprağın altına gömülen Göbeklitepe, tam 12 bin yıldır ayakta.