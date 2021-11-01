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Kış, yılın dört mevsiminden biri. Kuzey yarım kürede 22 aralık - 21 mart, güney yarım kürede 22 haziran - 23 eylül arasındaki zaman dilimi.
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Türkiye'nin belki de en gizemli antik bölgesi olan Göbeklitepe'ye yapılan ziyaretler kış aylarında da devam ediyor. Turizmde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin de bunda etkisi var. İnşa nedeni bilinmeyen ve vaktiyle kasten toprağın altına gömülen Göbeklitepe, tam 12 bin yıldır ayakta.