Kürtler, Türkiye, Irak, İran ve Suriye olmak üzere dört ülkede yaşayan bir Ortadoğu halkı.

Türkiye'de Kürtlerin nüfusunun 11-15 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. En büyük Kürt nüfusunu barındıran Türkiye'deki Kürtler Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine yayılmış halde bulunuyor. Anadili Kürtçe olan Kürtlerin büyük bir kısmı, Türkiye'de PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalı süreç nedeniyle yoğun şekilde Türkiye'nin batısına ve Batılı ülkelere göç etti. AKP döneminde çatışmaları sona erdirmek için "çözüm süreci" adıyla bir girişim başlatılsa da bugüne değin Kürt sorununun çözümünde önemli aşamalar kaydedilmedi.