Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kürtler

Kürtler, Türkiye, Irak, İran ve Suriye olmak üzere dört ülkede yaşayan bir Ortadoğu halkı.

Türkiye'de Kürtlerin nüfusunun 11-15 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. En büyük Kürt nüfusunu barındıran Türkiye'deki Kürtler Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine yayılmış halde bulunuyor. Anadili Kürtçe olan Kürtlerin büyük bir kısmı, Türkiye'de PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalı süreç nedeniyle yoğun şekilde Türkiye'nin batısına ve Batılı ülkelere göç etti. AKP döneminde çatışmaları sona erdirmek için "çözüm süreci" adıyla bir girişim başlatılsa da bugüne değin Kürt sorununun çözümünde önemli aşamalar kaydedilmedi.

Menschen in Diyarbakir HDP-Partei in Diyarbakir DW, Felat Bozarslan, 01. April 2019

Kürtler Kürt sorununun çözüldüğüne inanıyor mu? 24.09.2021

Türk siyaseti son günlerde bir kez daha Kürt sorununun çözümünü tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kürt sorununu çözdük" açıklaması, Kürtlerin yoğun yaşadığı Güneydoğu’da karşılık bulmadı.
Zu sehen sind der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der Chef der Oppositionspartei MHP (die Partei der Nationalistischen Bewegung) Devlet Bahçeli. Das Foto ist von der türkischen Nachrichten Agentur DHA, mit dem wir zusammen arbeiten. Die Rechte gehört DHA. Wir dürfen das foto 30 Tage frei benutzen. Danach muss es gelöscht werden.

AKP-MHP ittifakında "Kürt sorunu" açmazı 22.09.2021

Bahçeli’nin "Kürt sorunu yoktur" çıkışıyla yeniden Cumhur İttifakı’nın geleceği tartışılıyor. Bahçeli’nin Erdoğan’a 'rest' çektiğini düşünen siyasi gözlemcilere göre bu rest, Kürt seçmeni AKP’den bütünüyle koparacak.

01.06.2017 +++ Former Secretary of State Hillary Clinton speaks onstage with novelist Cheryl Strayed at An Evening with Hillary Rodham Clinton during the BookExpo on June 1, 2017 in New York. / AFP PHOTO / ANGELA WEISS (Photo credit should read ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Clinton Kobanili kadın savaşçılarla ilgili dizi çekecek 26.01.2021

Eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton, IŞİD’e karşı savaşan Kürt kadın savaşçıların öyküsünü anlatan "Kobani’nin Kızları" kitabının dizi uyarlamasını çekmeye hazırlanıyor.

SULAYMANIYAH, IRAQ - DECEMBER 7: Smoke and flames rise after protesters set fire to some political party buildings and government offices in Seyitsadik district during protests due to salary delays in Sulaymaniyah, Iraq on December 7, 2020. Fariq Faraj Mahmood / Anadolu Agency

Irak’taki protestolar "Kürt Baharı"na mı işaret ediyor? 11.12.2020

Irak’ta protestoların şiddeti artarken, "Kürt Baharı" benzetmesi yapılıyor. Yerel halk düşen petrol fiyatları ve salgın nedeniyle bu sefer durumun farklı olduğunu belirtiyor.
A US dollar note is placed on a stack of Syrian pounds at a market in the Kurdish-majority city of Qamishli in northeast Syria on September 10, 2019. - The declining value of the pound is a sure sign of Syria's ailing economy. The civil war has battered the country's finances and depleted its foreign reserves. A flurry of international sanctions on President Bashar al-Assad's regime and associated businessmen since the start of the war in 2011 has compounded the situation. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

Suriyeli Kürtler ABD'den muafiyet istiyor 22.06.2020

Suriyeli Kürtler, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlardan muaf tutulmak istiyor. Üst düzey bir Kürt yetkili, muafiyet için kendilerine söz verildiğini ancak görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
ADDIS ABABA, ETHIOPIA - MARCH 9, 2018: Russia's Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov during a joint press conference with the chairman of the African Union Commission at the headquarters of the African Union (AU). Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Lavrov: Kürt sorunu tüm bölge ülkeleri için bir "bomba" 06.12.2019

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir konferansta yaptığı açıklamada "Kürt sorunu bölgedeki tüm ülkeler için gerçekten bir bomba" dedi. Lavrov Suriyeli Kürtlere Suriye rejimiyle diyalog çağrısı yaptı.
13.3.2016 *** epa05212821 A handout picture made available by the Russian Defence Ministry shows Russian warplanes and military personnel at the the Syrian Hmeymim airbase, outside Latakia, Syria, 15 March 2016. First group of Russian warplanes left the Hmeymim airbase for permanent location airfields in Russia. Russian President Vladimir Putin ordered the withdrawal of the majority of Russian troops from Syria on March 15. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Copyright: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry

Rusya Kamışlı’ya hava üssü kuruyor 14.11.2019

Barış Pınarı Harekatıyla Amerikan askerlerinin çekildiği Kamışlı’ya Rusya üs kuruyor. Kamışlı, Suriye’nin kuzeyinde ilan edilen Kürt özerk yönetiminin idari merkezi konumundaydı.
KOBANE, SYRIA - JUNE 20: (TURKEY OUT) A Kurdish People's Protection Units, or YPG fighters stand near a check point in the outskirts of the destroyed Syrian town of Kobane, also known as Ain al-Arab, Syria. June 20, 2015. Kurdish fighters with the YPG took full control of Kobane and strategic city of Tal Abyad, dealing a major blow to the Islamic State group's ability to wage war in Syria. Mopping up operations have started to make the town safe for the return of residents from Turkey, after more than a year of Islamic State militants holding control of the town. (Photo by Ahmet Sik/Getty Images)

"Ortadoğu’da Kürt kartı Rusya’ya geçti" 23.10.2019

Ortadoğu’da Kürt siyasal hareketi, ABD’nin YPG projesini sona erdirmesiyle sekteye uğradı. Uzmanlara göre Kürt kartı artık Rusya’nın elinde. Peki bu Türkiye için ne anlama geliyor?
Sitz des Hohen Fluechtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), Genf, Schweiz / Headquarters of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Geneva, Switzerland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Suriyeli bir Kürt Cenevre’de kendini ateşe verdi 23.10.2019

BM’nin Cenevre’deki binasının önünde Suriyeli bir Kürdün kendini ateşe verdiği bildirildi. Eyleminin nedeni henüz bilinmeyen şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

A view from Istanbul. (c) DW/Ufuk Danisman

Türkiye’de Kürtlere yönelik ırkçı saldırılar artıyor mu? 18.10.2019

Son dönemde Türkiye’de Kürt vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılara ilişkin haberler dikkat çekiyor. İnsan hakları savunucularına göre bu durum, AKP’nin kutuplaştırıcı söyleminin bir yansıması.
Demonstration in Solidartität mit Rojava Rund 6000 Menschen demonstrierten am 12.10.2019 in Hamburg gegen den türkischen Angriff auf die kurdische Region Rojava in Nordost-Syrien. Sie solidarisierten sich mit den Kurdiinnen in Rojava und anderen kurdischen Gebieten und forderten die Bundesregierung auf, Waffenlieferungen an die Türkei zu stoppen und sich für die kurdischen Gebiete einzusetzen. Seit mehreren Tagen greift die Türkei die Gebiete an, hunderte kurdische Kämpferinnen sind bereits gestorben, hundertausende Kurdiinnen sind auf der Flucht. Hamburg Deutschland Demonstration in solidarity with Rojava Around 6000 people demonstrated on 12 10 2019 in Hamburg against the Turkish attack on the Kurdish region of Rojava in north-eastern Syria They showed solidarity with the Kurdi women in Rojava and other Kurdish areas and

Türk ve Kürt gruplar arasında kavga: 9 yaralı 17.10.2019

Lüdenscheid kentinde Türkiye’nin Suriye operasyonunu protesto gösterileri sırasında Kürt ve Türk gruplar arasında çıkan kavgada bir Türk kökenli Alman ağır yaralandı. Bottrop’ta da beşi polis, sekiz kişi yaralandı.
FILE - In this July 11, 2018 file photo, President Donald Trump, left, talks to Turkish President Recep Tayyip Erdogan as they tour the new NATO headquarters in Brussels, Belgium. Trump’s decision to withdraw American troops from Syria was made hastily, without consulting his national security team or allies, and over the strong objections of virtually everyone involved in the fight against the Islamic State, according to U.S. officials. Trump stunned his Cabinet, lawmakers and much of the world with the move that triggered Defense Secretary Jim Mattis’ resignation by rejecting the advice of his top aides and agreeing to the pull-out in a phone call with Turkish President Recep Tayyip Erdogan last week, two officials briefed on the matter said. (Tatyana Zenkovich/pool photo via AP) |

Trump’tan Erdoğan’a "Kürtlerle müzakere" çağrısı 15.10.2019

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ve Erdoğan’ın Kobani’ye saldırmayacağı güvencesi verdiğini açıkladı. Trump Erdoğan’a ateşkes ve Kürt güçlerle müzakere çağrısı yaptı.
A member of the Kurdish Internal Security Police Force of Asayesh stands guard as Syrian Kurds demonstrate against Turkish threats to launch a military operation on their region, in the town of Al-Qahtaniyah, in northeastern Syrian Al-Hasakah Governorate on October 7, 2019. - Turkish President Recep Tayyip Erdogan said today that his army was ready to launch operations against Kurdish militants in Syria at any moment following the US announcement that it would not stand in the way. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

Toprak: "Suriye Kürtleri Türkiye için hiçbir zaman tehlike oluşturmadı" 11.10.2019

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekâtına uluslararası tepkiler sürüyor. Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak DW Türkçe’ye verdiği röportajda Ankara’nın asıl amacının Kürtleri bölgeden sürmek olduğunu öne sürdü.

09.01.2017 Abgeordnete des Parlaments sind am 09.01.2017 in Ankara (Türkei) zusammengekommen, um über die geplante Verfassungsreform in der Türkei zu beraten. Auf Betreiben von Staatschef Erdogan will die türkische Regierungspartei AKP ein Präsidialsystem einführen. Zunächst muss das Parlament aber über die geplante Verfassungsänderung abstimmen, die den Präsidenten deutlich stärken und das Parlament schwächen würde. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Suriye operasyonu iç siyaseti nasıl etkileyecek? 09.10.2019

"AKP’nin parçalanma süreci hızlanacak, Erdoğan muhalefet üzerindeki baskıyı şiddetlendirecek" diyen siyaset bilimciler, CHP’nin de Kürt sorununa yaklaşım açısından büyük sınav vereceğini düşünüyor.

17.09.2019 Brüssel | Kurdische Politiker im Europa Parlament.

Avrupa Parlamentosu'nda "Kürt Dostluk Grubu" 17.09.2019

Avrupa Parlamentosu (AP) bünyesinde Kürt Dostluk Grubu kuruluyor. AP Sol, Yeşiller ve Sosyal Demokratları tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Sakharov Ödülü’ne aday göstermeyi tartışıyor.

©Chris Huby / Le Pictorium/MAXPPP - Chris Huby / Le Pictorium - 06/07/2017 - Syrie / Rojava / Raqqa - Syrie / Tal Abyad / Ceremonie du jeudi soir qui attire une grande partie de la ville, entre citoyens, militaires et politiques, a la fois kurdes et arabes / Ce soir, il s'agit d'enterrer trois combattants arabes / Plusieurs groupes arabes de la FDS (Forces democratiques syriennes) sont installes dans des maisons reprises a Daesh. Cette unite appartient a Liwa Al-Tharir (ndlr : la brigade de la liberte), une brigade de combattants arabes qui a decide d'en decoudre avec les fanatiques de l'EI. Chris Huby / Le Pictorium - SYRIE / The Freedom Katiba against RAQQA / LIWA AL TAHRIR - 06/07/2017 - Syria / Rojava / Raqqa - Syria / Tal Abyad / Thursday evening ceremony that attracts much of the city, between citizens, military and political, both Kurdish and Arab / Tonight, it is to bury three Arab fighters / Several Arab groups of The SDF (Syrian Democratic Forces) are installed in houses taken over in Daesh. This unit belongs to Liwa Al-Tharir, a brigade of Arab fighters who decided to fight with the fanatics of the EI. Foto: Chris Huby / Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

Suriyeli Kürtlerden "güvenli bölge" açıklaması 04.09.2019

Suriye'de Türkiye ile ABD'nin belirlediği güvenli bölgeden çekilmeye başlayan Kürt gruplar, iki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanması konusunda iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti.
Daha fazlasını göster