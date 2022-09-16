Kürt seçmen Cumhurbaşkanı olarak kimi istiyor?

Uzmanlara göre muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kazanabilmesi için Kürtlerin oyu önemli. HDP'siz kurulan bazı denklemlere ise partiden "denemesi bedava ama faturası yüklü olur" tepkisi var.

Altılı masanın cumhurbaşkanlığı için ortak aday olarak kimi çıkartacağının henüz belli olmadığı bir dönemde Kürt seçmenlerin ve HDP'nin seçim denklemindeki önemi de çok tartışılan konular arasında. Uzmanlar Kürt seçmenlerin ve HDP'nin oylarının bir adayın seçilebilmesinde farklı açılardan önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Erkene alınmaması durumunda Haziran 2023'de düzenlenecek olan seçimlerde CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın adayı ile ilgili CHP'de ağır basan eğilim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Masanın diğer ağır ortağı İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık bir şekilde itiraz etmezken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismini ön plana çıkartıyor.

Muhalefetin adayı ile ilgili Kürt seçmenlerin ve HDP'nin oylarının kritik önemde olduğu da dikkat çekilen bir başka nokta.

"Kürt seçmen" profili nasıl?

Peki "Kürt seçmenler" derken yüzde kaçlık bir orandan bahsediliyor, bu seçmen kitlesinin profili nasıl ve Kürt seçmen cumhurbaşkanı adayı olarak kimi istiyor?

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Direktörü Ulaş Tol, Kürt seçmenlerin de her seçmen kategorisi gibi "yekpare ve homojen" olmadığını söyleyerek, mesela dindar Kürtlerin de çoğunluğunun HDP'ye oy verdiğini belirtiyor. Tol, AKP sadece dindar Kürtlerden destek bulduğu için, sanki dindar olanlar AKP'ye oy verir gibi bir yanılgı bulunduğuna dikkat çekerek, son yıllarda Kürt seçmen profilinin de değişmekte olduğunu şu sözlerle aktarıyor:

"Kürt seçmenler arasındaki iki kutuplu seçmen davranışı yerini görece çeşitlenen bir fotoğrafa bırakıyor. Bugün listede iki yerine birçok parti adı var. Hatta aynı hane içinde farklı eğilimler söz konusu."

Reha Ruhavioğlu, Kürt seçmenlerin oy davranışları ile ilgili yıllardır saha çalışmaları yapıyor Fotoğraf: Privat

Kürt seçmenlerin oy davranışları ile ilgili yıllardır saha çalışmaları yapan Araştırmacı Reha Ruhavioğlu da DW Türkçe'ye Kürt seçmenlerin genel oy davranışını şöyle özetliyor:

"2018 verilerine göre kabaca anlatmak gerekirse, Türkiye'de eğer 100 Kürt yaşıyor olsa, daha doğrusu oy kullanan 100 Kürt varsa yaklaşık 30'unun AKP'ye, 10-11 tanesinin CHP'ye, 55-60'ının da HDP'ye oy verdiğini tahmin ediyoruz."

Tol, Kürt seçmenin beklentisinin "maksimalist" olmadığını, siyasetten bir anda tüm sorunlarını çözmesini beklemediğini söyleyerek, Kürtlerin daha çok reel siyaseti izlediğini ve tek başına ekonomiye ya da demokratik değerlere bakarak hareket etmediğini ifade ediyor.

Kürt seçmenlerin esas beklentisini "sorunların tekrar konuşulabilir olduğu, çözülebileceğine dair adımların atılmaya başlandığı bir iklime geçilmesi" olarak gözlemlediklerini belirten Tol, şöyle konuşuyor:

"İkinci olarak da Türkiye'nin başta ekonomi, eğitim gibi en temel sorunlarının çözümünde ne kadar ümit vaat ettiğine bakıyor. Öte yandan çoğunluğu için bugün iktidarın değişmesi tüm bu faktörler için ana koşula dönüşmüş durumda. Ancak iktidar değişirse Türkiye değişebilir ön kabulü belirleyici."

Genç Kürt seçmenlerin oy potansiyeli de önem taşıyor Fotoğraf: Reuters/O. Orsal

AKP'nin Kürtlerdeki oy kaybı ne kadar?

Bu arada araştırmalarda görünen 2018'den beri Kürtlerin oy davranışlarında ciddi bir değişim olduğu yönünde.

Ruhavioğlu'na göre AKP'nin Kürt seçmenden 2018'de aldığı 30 puan, bugün 18-19'lara, hatta belki 16'lara kadar gerilemiş durumda. "Yani AKP Kürt seçmende üçte birden fazla destek kaybetmiş" diyen Ruhavioğlu, buna karşılık CHP'nin ise oylarını ikiye katladığını belirtiyor.

Ruhavioğlu, tüm bu oranlardan bahsederken Türkiye genelindeki Kürt seçmenler için konuştuğunu, yani sadece doğu ve güneydoğu olarak düşünülmemesi gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Bu arada CHP'nin oluşturduğu Doğu Masası, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın başkanlığında bölgedeki ikinci turunu sürdürüyor. DW Türkçe'ye konuşan CHP'li yetkililer son dönemde Kürt seçmenler nezdinde oylarını artırdıklarını kendilerinin de sahada bizzat gördüklerini belirterek, ismi "doğu" olmakla birlikte bu etkinin yurt geneline yayılmasını beklediklerini kaydediyorlar.

Kürt seçmen neden önemli?

Uzmanlara göre partiler arası oy geçişlerinde Kürt seçmenin önemi daha iyi anlaşılabiliyor.

Ruhavioğlu, son yıllarda Kürt seçmenlerde "AKP'den CHP'ye doğru bir akış" bulunduğunu ve bunun en başta AKP için büyük risk olduğunu belirterek, bu saptamasının ayrıntılarını şöyle anlatıyor:

"Çünkü Türkiye'de seçmen grupları içinde AKP'den en fazla kopan grup Kürtler. Yaklaşık yüzde 30-35 oranında bir kopuş var. Bu elbette ki AKP için çok büyük bir şey. Öbür taraftan CHP gibi oyunu iki katına çıkarmış herhangi bir demografik grup yok Türkiye'de. Yani CHP'ye de oy desteği taşıyan gruplar arasında en büyük grup Kürt seçmen. Dolayısıyla bunlar da Kürt seçmeni Türkiye'de önemli bir aktöre dönüştürüyor."

Ruhavioğlu ayrıca genç seçmenlerin yaklaşan seçimlerde önemini hatırlatarak, alttan yeni seçmen geldikçe Kürt seçmenin oranının arttığını, "Bugün yetişkin nüfusta Kürt seçmenler yüzde 20 ise, genç seçmenler içinde yüzde 25'ten fazla" diyor.

TEAM Direktörü Tol da "genç Kürt seçmenin" önemini şu sözlerle aktarıyor:

"2023 seçimlerinde yüzde 10'un üzerinde bir oranda seçmen ilk kez oy kullanacak. Yeni seçmenin iktidara desteği belirgin düzeyde daha düşük. Kürt seçmenler arasında ise hem yeni seçmen oranı Türkiye ortalamasından daha yüksek hem de iktidar desteği daha da düşük. Dolayısıyla Kürtler arasında genelde gençler özelde de yeni seçmenler iktidarın oy kaybının önemli unsurlarından."

Diyarbakır'da 2015 seçimleri Fotoğraf: Reuters/S. Nenov

HDP'siz denklem mümkün mü?

Öte yandan, son dönemde HDP'siz cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya yönelik bazı olası denklemlerin konuşulduğu da göze çarpıyor. Peki bu matematik olarak mümkün mü?

Ruhavioğlu, HDP'nin oyunun sadece HDP oyu demek olmadığını söyleyerek, bu hususu şöyle açıklıyor:

"(HDP'nin 12 puanı gelmesin, Mansur Yavaş Erdoğan'ı yine de geçer) demek yanlış; çünkü HDP'nin Yavaş karşısında yaratacağı sinerji ya da oraya doğru gelecek bir rüzgarı kesmesi bir sürü başka yeri etkiler. Örneğin Türkiye'de Yavaş'ı sevmeyen solcular HDP desteğiyle oy verebilecek iken, HDP karşısında kaldığında onların da gelmesi zorlaşır."

DW Türkçe'nin HDP'siz denklemlere ilişkin yorumunu sorduğu HDP'li üst düzey bir yetkili "Denemesi bedava, ama faturası yüklü olur" sözlerini sarf ediyor.

Mansur Yavaş Ankara'da seçim mitinginde (Arşiv) Fotoğraf: DW/H. Köylü

Tol ise HDP'li seçmenlerin önemli bir çoğunluğunun eğiliminin kolektif kararı izlemek olduğunu söyleyerek, bunun önemini Ankara yerel seçimini hatırlatarak şöyle anlatıyor:

"Yerel seçim öncesi Ankara'da saha araştırmalarımızda HDP'li seçmenlerin ağırlığı Yavaş'a oy vermeyeceğini, oy kullanmayacağını söylüyordu. Ancak muhtemelen Demirtaş'ın bağra taş basma çağrısının karşılık bulmasıyla büyük çoğunluğu Yavaş'a oy verdi. Bugün ise tersi bir kolektif tutum sadece HDP'lileri değil, AKP'den kopan Kürtleri de etkiler. Zira onların kopuş motiflerinde iktidarın milliyetçi söylemleri de önemli bir etken oldu."

Bu arada HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin tutumunu dün Muş'ta yaptığı açıklamada "6'lı masa ile bir ittifakımız yok, yapmayı da düşünmüyoruz. Parlamento seçimlerinde bizim kendi ittifakımız var, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise müzakereye açığız. Müzakere ederlerse konuşuruz, etmezlerse başımızın çaresine bakarız, kendi adayımızı çıkarırız" sözleriyle özetledi.