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Kültür

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Güncel Konular

Türkiye'de tiyatrolar ekonomik krizin yanı sıra sansürle mücadele ediyor

Ekonomik kriz ve sansür çıkmazında tiyatro yapmak

Ekonomik kriz ve sansür çıkmazında tiyatro yapmak

Türkiye'de tiyatrocular, ekonomik kriz ve sansür nedeniyle zor zamanlardan geçiyor. 
Türkiye
27 Mart 2022

Haftanın karikatürü

Haftanın karikatürü

Serkan Altuniğne, DW Türkçe için bu hafta çizdiği karikatürde Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye ziyaretini konu aldı.
Türkiye
17 Mart 2022
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Müzik yasağı neden kalkmıyor?

Müzik yasağı neden kalkmıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların büyük kısmının kaldırıldığını duyurdu. Ancak müzik yasağının kaldırılmaması dikkat çekiyor. Bu yasağa başta sanatçılar olmak üzere geniş kesimlerden tepki var. Konuyu, Moğollar ve Kardeş Türküler'in solistleriyle konuştuk.
Türkiye
3 Mart 2022
03:06 dak.
Meltem Kaptan Başroldeki En İyi Oyunculuk Performansı dalında Gümüş Ayı kazandı

Berlinale: Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

Berlinale: Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

Türkiye kökenli Meltem Kaptan "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"taki performansıyla Berlinale'de Gümüş Ayı kazandı.
Almanya
16 Şubat 2022
Aşk, Mark ve Ölüm filminden bir sahne

Aşk, Mark ve Ölüm: Göçün müzikli tarihi

Aşk, Mark ve Ölüm: Göçün müzikli tarihi

Cem Kaya'nın belgeseli "Aşk, Mark ve Ölüm" Berlin Film Festivali'nin Panorama seçkisinde izleyici ile buluştu.
Almanya
15 Şubat 2022
"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" filminde Meltem Kaptan ve Alexander Scheer

Berlinale'de gerçek bir mücadele: Rabiye Kurnaz

Berlinale'de gerçek bir mücadele: Rabiye Kurnaz

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" oğlunu kurtarmak için mücadele veren bir annenin gerçek hikâyesini anlatıyor.
Almanya
13 Şubat 2022
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Panorama

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Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?

Irak, uzun süredir yaşanan istikrarsız ortam nedeniyle muhtemelen seyahat için birçok kişinin ilk tercihi değil. Birçok ülkenin Irak'a hala seyahat uyarısı bulunuyor. Yıllar süren savaş ve terör ülkede derin izler bıraktı. Öte yandan Fırat ve Dicle arasında bulunan Bağdat, uygarlığın beşiği kabul ediliyor. Youtuber Eva zu Beck Bağdat'ı karış karış gezdi ve antik Babil kentini ziyaret etti.
Ortadoğu
12 Şubat 2022
13:43 dak.
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Bir yabancının gözünden Kapadokya

YouTuber Eva zu Beck, DW Travel için Türkiye’de Kapadokya’yı ziyaret etti. Sadece bölgedeki tarihi ve kültürü değil, aynı zamanda tık tık mantısının yapımından, topraktan müzik aletleri üreten çömlek ustalarına, Büyük İskender ile sefere çıktığı rivayet olunan Kapadokya atlarının efsanesine dek Ürgüp yöresinin pek bilinmeyen birçok yanını ele aldı!
Türkiye
2 Ocak 2022
13:34 dak.
Sanatçı Meral Alma'nın ödülü törenle aldı

Erkekler kulübünün 89 yıllık geleneğini değiştirdi

Almanya’da Türk ressam Meral Alma üyeleri sadece erkeklerden oluşan Jonges derneğinin ödül verdiği ilk kadın oldu.
20 Ağustos 2021