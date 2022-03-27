You need to enable JavaScript to run this app.
İçeriğe git
Ana menüye git
DW'nin diğer sayfalarına git
Bölgeler
Türkiye
Almanya
Avrupa
Ortadoğu
Kategoriler
Siyaset
Ekonomi
Bilim ve Çevre
Sağlık
Kültür
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Koronavirüs
Kültür
Sonraki bölüme git Güncel Konular
Güncel Konular
Ekonomik kriz ve sansür çıkmazında tiyatro yapmak
Ekonomik kriz ve sansür çıkmazında tiyatro yapmak
Türkiye'de tiyatrocular, ekonomik kriz ve sansür nedeniyle zor zamanlardan geçiyor.
Türkiye
27.03.2022
27 Mart 2022
Haftanın karikatürü
Haftanın karikatürü
Serkan Altuniğne, DW Türkçe için bu hafta çizdiği karikatürde Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye ziyaretini konu aldı.
Türkiye
17.03.2022
17 Mart 2022
Müzik yasağı neden kalkmıyor?
Müzik yasağı neden kalkmıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların büyük kısmının kaldırıldığını duyurdu. Ancak müzik yasağının kaldırılmaması dikkat çekiyor. Bu yasağa başta sanatçılar olmak üzere geniş kesimlerden tepki var. Konuyu, Moğollar ve Kardeş Türküler'in solistleriyle konuştuk.
Türkiye
03.03.2022
3 Mart 2022
03:06 dak.
Berlinale: Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı
Berlinale: Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı
Türkiye kökenli Meltem Kaptan "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"taki performansıyla Berlinale'de Gümüş Ayı kazandı.
Almanya
16.02.2022
16 Şubat 2022
Aşk, Mark ve Ölüm: Göçün müzikli tarihi
Aşk, Mark ve Ölüm: Göçün müzikli tarihi
Cem Kaya'nın belgeseli "Aşk, Mark ve Ölüm" Berlin Film Festivali'nin Panorama seçkisinde izleyici ile buluştu.
Almanya
15.02.2022
15 Şubat 2022
Berlinale'de gerçek bir mücadele: Rabiye Kurnaz
Berlinale'de gerçek bir mücadele: Rabiye Kurnaz
"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" oğlunu kurtarmak için mücadele veren bir annenin gerçek hikâyesini anlatıyor.
Almanya
13.02.2022
13 Şubat 2022
Reklam
Sonraki bölüme git Panorama
Panorama
Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?
Irak, uzun süredir yaşanan istikrarsız ortam nedeniyle muhtemelen seyahat için birçok kişinin ilk tercihi değil. Birçok ülkenin Irak'a hala seyahat uyarısı bulunuyor. Yıllar süren savaş ve terör ülkede derin izler bıraktı. Öte yandan Fırat ve Dicle arasında bulunan Bağdat, uygarlığın beşiği kabul ediliyor. Youtuber Eva zu Beck Bağdat'ı karış karış gezdi ve antik Babil kentini ziyaret etti.
Ortadoğu
12.02.2022
12 Şubat 2022
13:43 dak.
Bir yabancının gözünden Kapadokya
YouTuber Eva zu Beck, DW Travel için Türkiye’de Kapadokya’yı ziyaret etti. Sadece bölgedeki tarihi ve kültürü değil, aynı zamanda tık tık mantısının yapımından, topraktan müzik aletleri üreten çömlek ustalarına, Büyük İskender ile sefere çıktığı rivayet olunan Kapadokya atlarının efsanesine dek Ürgüp yöresinin pek bilinmeyen birçok yanını ele aldı!
Türkiye
02.01.2022
2 Ocak 2022
13:34 dak.
Erkekler kulübünün 89 yıllık geleneğini değiştirdi
Almanya’da Türk ressam Meral Alma üyeleri sadece erkeklerden oluşan Jonges derneğinin ödül verdiği ilk kadın oldu.
20.08.2021
20 Ağustos 2021
Reklam