Köpekler koronanın kokusunu alıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, orduda görev verilen özel eğitimli köpeklerin, koronavirüsle ilgili ek eğitim sonrası virüsün kokusunu büyük oranda ayırt edebildiğini ortaya koydu.

Hannover Veterinerlik Yüksek Okulu, Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği'nden uzmanların yaptığı araştırmada özel eğitimli köpeklerin bir haftalık bir eğitim sonrasında Sars-CoV-2 virüsü bulaşmış hastalardan alınan numuneleri diğerlerinden ayırt edebildiği görüldü.

Araştırmada, Alman ordusunun Ulmen kentindeki köpek eğitim merkezinden özel eğitimli sekiz köpek seçildi. "BMC Infectious Diseases" adlı tıp dergisinde makale olarak yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, söz konusu köpekler bir haftalık özel eğitim sonrasında ağız ya da genizden alınan toplam bin 92 adet numunenin yüzde 94'ünü doğru teşhis edebildi.

Numunelerin dağılımının tesadüfi olarak yapıldığı, hangi numunenin virüslü olup olmadığının köpek eğitmenlerince de araştırmacılarca da bilinmediği kaydedildi. Köpeklerin virüslü numunelerin yüzde 83'ünü, negatif numunelerin ise yüzde 96'sını tespit edebildiği bildirildi.

Savunma Bakanı ziyaret edecek

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Cuma günü Alman ordusuna bağlı Ulmen'daki köpek eğitim merkezini ziyaret edeceği bildirildi.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Köpek eğitim merkezinden uzman Esther Schalke, köpeklerin koku tanıma becerilerinin kamuoyunda bilindiğinden daha da iyi olduğuna dikkat çekerek "Buna rağmen köpeklerimizin koronavirüs bulaşmış kişileri ayırt etmede ne kadar hızlı bir şekilde eğitilebileceğini görmek bizi de şaşırttı" dedi.

Araştırma sonucunda özel eğitimli köpeklerin virüse karşı mücadelede havaalanları, spor etkinlikleri, sınırlar ve diğer kitlesel etkinlikler gibi kamuya açık alanlarda laboratuvar incelemelerini tamamlayıcı olarak kullanılabileceği belirtildi.

Alman ordusu, merkezde patlayıcı ya da mayın arama gibi alanlarda görevlendirilen köpekleri yetiştiriyor.

dpa/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe