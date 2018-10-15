Köln'de silah sesleri

Almanya'nın Köln kentinde ana tren garı yakınında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Olay yerine gelen polisin silahlı bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Olayda yaralanan bulunmadığı belirtiliyor.

Ateşin gar yakınındaki bir binadan açıldığı kaydediliyor. Binada başka silahlı kişilerin saklanıyor olma ihtimali nedeniyle olay yerine sevk edilen polis özel timlerinin yapılan aramada bu yönde bir bulguya rastlamadığı kaydedildi.

Köln'de yayımlanan Express gazetesine konuşan bir polis sözcüsü, olaya karışan bazı kişilerin kaçtığını belirterek "Bir kadın ve bir erkeğin otomobille kaçtığını, bir erkeğin de Ren nehri yönüne gittiğini tahmin ediyoruz" dedi. Söz konusu kişilerin aranmasına devam edildiği ve olayın "rocker" çeteleri olarak bilinen örgütlü gruplar arasındaki bir hesaplaşma olabileceği üzerinde durulduğu belirtiliyor.

DW/BK,DÇÜ

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