Köln takım formasında cami silüeti tartışması

Almanya'nın Köln kentinden Bundesliga takımı 1.FC Köln'ün tanıttığı yeni sezon formalarından birinin üzerinde cami silüeti bulunması tartışma yarattı.

Kulüp, cami silüetini protesto için kulüp üyeliğini iptal etmek isteyen kişinin mesajını Twitter hesabından paylaşarak, Almanya'daki Türklerin sıkça kullandığı, "hadi hoşça kal" anlamına gelen "Hadi Tschüss" ifadesini kullandı.

Üyelikten ayrılmak isteyen kişi mesajında, "FC'nin, üzerinde cami bulunan formalarla top koşturacağını bugün öğrenmiş olduğumdan ve kendimi Müslümanlar ve camilerle tanımlayamadığım için, bir inanç topluluğu olan 1.FC Köln'den ayrıldığımı bildiriyorum. Bir sonraki sezonda formaların pembe renkli olacağını tahmin ediyorum. O zaman tam dünyaya açılmış olursunuz" ifadelerine yer vermişti.

Üyenin mesajına Twitter'dan yanıt veren 1.FC Köln, "Bu ayrılığı memnuniyetle teyit ediyoruz. Forma fikri için de teşekkürler" diyerek pembe forma fotoğrafı paylaştı. Mesajda "Kulübün tüzüğünü okumadınız mı?" sorusu da yöneltilerek "hatırlamak isteyenler için" tüzük linki paylaşıldı. Kulüp tüzüğünün ikinci maddesinde sporun milliyetler, kültürler ve dinler arasındaki birleştirici fonksiyonunun teşvik edildiği, kulübün yaş, cinsiyet, ten rengi, köken, inanç ya da cinsel yönelimden bağımsız olarak herkese spor olanağı sunduğu, siyasi ve dinsel anlamda tarafsız olduğu belirtiliyor.

Köln'ün Ehrenfeld semtindeki Ditib Merkez Camii

1.FC Köln'ün Twitter mesajı kısa sürede binlerce Twitter kullanıcısı tarafından beğenildi ve yüzlerce yorumda bulunuldu. Kullanıcıların bir bölümü ırkçılığa karşı net bir mesaj verdiği için kulübü tebrik ederken bazı kullanıcılar ise forma üzerinde silüeti görülen caminin Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olması nedeniyle çekincesini dile getirdi. DİTİB'e eleştirel bakan kullanıcılar, kuruluşun Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ettiği, FC tüzüğünde yer alan dünyaya açık bir yapıda olmadığı, özellikle farklı düşünenler ve farklı cinsel yönelimlere sahip olanları benimsemediği görüşünü dile getirdi.

Eleştirilere yanıt olarak bir mesaj daha paylaşan 1. FC Köln, Ehrenfeld semtindeki DİTİB Merkez Camii'nin Köln'de yaşayan büyük Türk topluluğu yansıtan bir sembol olduğunu ve Kölnlü Türkler arasında kulübün çok sayıda sadık taraftarı bulunduğunu belirterek "Cami, kimin inşa ettiğinden ve kimin işlettiğinden bağımsız olarak Köln şehir silüetinin bir parçası haline gelmiştir" dedi.

DW/BK,JD

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