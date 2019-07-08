 Köln Merkez Camii′ne bomba tehdidi | ALMANYA | DW | 09.07.2019

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ALMANYA

Köln Merkez Camii'ne bomba tehdidi

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB'e bağlı Merkez Camii elektronik posta yoluyla yapılan bir bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

Deutschland DITIB Zentralmoschee in Köln Ehrenfeld (Imago/Joko)

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Köln’de aşırı sağcı NSU’nun çivili bomba ile düzenlediği saldırının 15’inci yıldönümünde açıklama yapan DİTİB Genel Sekreteri Atasoy, Almanya’da Müslümanlara ve Yahudilere yönelik nefretin kaygı verici olduğunu söyledi. (10.06.2019)

Son yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da görev yapan imamların yüzde 90'ı yurt dışından geliyor. İmamların yarısı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde görev yapıyor. (26.03.2019)

Die Welt'in anketi, Almanya'da birçok eyaletin olası bir cami vergisi hakkında görüşmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Böyle bir vergiyle camiler üzerindeki yurtdışı etkisinin azaltılacağı savunuluyor. (13.05.2019)

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii ve çevresi elektronik posta yoluyla yapılan bir bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Cami çevresindeki ulaşım da bir süre durduruldu.

Köln Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada "(Yazının) içeriği çok ciddi bir tehdit içerdiği için hemen harekete geçmek zorundaydık" açıklamasını yaptı. Sözcü devam eden soruşturmayı etkilememesi için içerikle ilgili daha fazla açıklama ise yapmadı.

Polis, kurum çalışanlarının elektronik postanın ellerine geçmesinin ardından hemen kendileriyle irtibata geçtiğini, bunun üzerine binanın ve çevresinin boşaltıldığını söyledi.

DİTİB sözcüsü alınan önlemlere bir tehdit emailinin neden olduğunu belirtti. Cami boşaltıldığı sırada komplekste toplam kaç kişi olduğu açıklanmadı ancak tahliye sırasında okul gezisi düzenleyen iki sınıfın komplekste olduğu kaydedildi. DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ "Endişeliyiz, korkuyoruz, son dönemde camilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla karşı karşıyayız" dedi. Altuğ bomba tehdidinin ise konuya bambaşka bir boyut kazandırdığına dikkat çekti.

Arama çalışmaları sona erdi

Köln Emniyet Müdürlüğü sözcüsü sabah saatlerinden itibaren Ehrenfeld semtindeki cami kompleksinin araştırıldığını açıkladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden öğleden sonra yayınlanan bir paylaşımda ise arama çalışmalarının sona erdirildiği ve şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadığı açıklandı. Ulaşımın da normale döndüğü kaydedildi.


Olayla ilgili olarak şiddet tehdidiyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Köln Merkez Camisi’'nin resmi açılışını geçen yıl Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Açılışı Erdoğan'ın yapması yerel ve federal düzeydeki siyasetçiler tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. DİTİB Ankara ile yakın ilişkileri nedeniyle yapısal ve siyasi açıdan bağımsız olmadığı gerekçesiyle Almanya'da yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

dpa,epd/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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