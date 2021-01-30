Kâbe teması içeren resim nedeniyle 4 öğrenci gözaltında

İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 5 öğrencinin gözaltına alındığını 2 öğrencinin ise arandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada 29 Ocak 2021 Cuma günü rektörlük binası karşısına "Kâbe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması" içeren resim asıldığı ifade edildi. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işlediği gerekçesiyle beş öğrencinin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Savcılık talimatıyla bir öğrencinin serbest bırakıldığı, iki kişinin ise arandığı belirtildi.

Valilik açıklamasında "İslam Dininin mukaddes mekânı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz" ifadesi yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve protestoların başlamasına neden olan Prof. Dr. Melih Bulu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir grup kendini bilmez tarafından İslamiyetin kutsallarına saldırı hiç bir şekilde kabul edilebilir değildir. Bunun Boğaziçi değerlerinde asla yeri yoktur. Bu şuursuz saldırıdan sorumlu olanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

YÖK: Çirkin davranış

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da öğrenciler tarafından yapılan resme tepki göstererek, eylemi "çirkin davranış" olarak nitelendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırdeden hususiyetlerden birisi olan 'edeb ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır" ifadesi kullanıldı.

Üniversitelerin sadece bilimsel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler olmadığı belirtilerek, "aynı zamanda kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı ve dürüst vatandaşlar yetiştiren kurumlardır" denildi. "Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır" ifadesine yer verilen açıklamada, "bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediği" kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı resimde Kâbe üzerine şahmeran temalı bir figür ve resimin dört köşesine de LGBTİ+ bayrakları bulunuyor.

Geçmişte AKP'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Ocak ayı başında rektör olarak atanmasından bu yana üniversitede protestolar sürüyor.

DW/EC,JD

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