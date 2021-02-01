Kâbe resmi soruşturması: 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istendi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kâbe'nin de olduğu bir görselin yer almasına ilişkin soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrencinin birer yıldan üçer yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, 30 Ocak'ta tutuklanan şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö'nün "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan Boğaziçi Üniversitesi'nde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin iddianamede, olayla ilgili savcılıkça resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.'nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya 29 Ocak 2021 tarihinde saat 12.45 sıralarında Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları belirtildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıkları, ancak şüpheliler Hazar K. ve Sena N.B.'nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu, bir sorun çıkması halinde kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri ifade edildi. Grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri, ancak şüpheliler Hazar K.ve Sena N.B.'nin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri iddianamede yer aldı. Daha sonra şüpheliler Can B., Eda K. ve Rümeysa Ö.'nün Boğaziçi Rektörlüğü'ne hitaben "Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibarıyla gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz" şeklinde dilekçe düzenleyerek imzaladıkları anlatıldı.

Gözaltına alınan bir öğrenci

Öğrencilerden suçlamara ret

İddianamede, ifadelerine yer verilen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili olan diğer şüpheliler de sergide düzenleyici olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri belirtildi.

Şüphelilerin sergide katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıkları anlatılan iddianamede, "eser" diye nitelendirdikleri suça konu resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

İddianamede, suça konu resimde kullanılan arka plan resminde Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan Kâbe'nin bulunduğu, Kâbe'nin bulunduğu kısmın üzerini tamamen örtecek şekilde Şahmeran olarak bilinen mitolojik yaratık/Tanrıça resminin yapıştırıldığı, resmin dört köşesine de LGBTİ+ olarak anılan lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, ve interseksüel topluluğu temsil eden amblemlerinin yapıştırıldığı ve resmin bu haliyle bir süre yere koyularak sergilendiği vurgulandı. Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, "metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, olayın kamuoyunda ciddi tepki çektiğinin müşahade edildiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu" belirtildi.

Öte yandan üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığı, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu kaydedildi. Söz konusu kitapla ilgili terör savcılığınca ayrı soruşturma yürütüldüğü de iddianamede yer aldı.

Öğrenciler rektör atanmasını protesto ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversite'ne rektör olarak atamasına itiraz eden bazı öğretim görevlileri öğrenciler bu duruma tepki göstermiş, üniversite başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri düzenlenmişti.

Bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsünde açılan bir sergide, Kâbe resmi de yere serilmişti. İstanbul Başsavcılığı sorumlular hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma açmış, hemen ardından da bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğrencilerden ikisi tutuklanmış, 2 öğrenciye de "konutu terk etmeme" cezası verilmişti.

DW,DHA/TY,JD

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