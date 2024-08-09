JP: Zorlu Enerji İsrail üslerine elektrik sağlıyor

Ortakları arasında Türk şirketi Zorlu'nun da bulunduğu Dorad Energy İsrail ordusuna sağladığı elektriğin bedelinde indirim yaptı.

İsrailli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zorlu temsilcilerinin de yer aldığı Dorad Energy Yönetim Kurulu Temmuz ayında yaptıkları toplantıda İsrail ordusuna enerji sağlanması yönündeki sözleşmeyi oy birliği ile yenileme kararı aldı. Konuya dair İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise şirket ile 2004'te uzun dönemli bir anlaşma yapıldığı hatırlatılarak sözleşmenin yenilenmesinden ziyade bir fiyat güncellemesine gidildiği belirtildi. Bakanlığa göre şirket artık İsrail ordusuna daha ucuza enerji sağlıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgiye göre Zorlu Holding iştirakı Zorlu Enerji, Dorad Energy'nin yüzde 25 hissedarı konumunda.

Türkiye Nisan ayında 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmiş, bunu Mayıs ayında topyekûn ticaret yasağı izlemişti. O dönem Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı bir konuşmada, "2 Mayıs itibarıyla Türkiye'den İsrail'e ihracat ve ithalat anlamında herhangi bir ticaret yapılmamaktadır. Filistin'le ticaretimiz açıktır. İsrail, Türkiye'nin bu kararından sonra, gerek enflasyon artışı, gerekse hızlı şekilde mal bulamama gibi ciddi sıkıntılar çekti" demişti.

Mayıs sonunda Zorlu Enerji her birine yüzde 42,15 ile ortak olduğu İsrailli Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerini satma kararı aldığını açıklamıştı. Zorlu "yenilenebilir enerji projelerine odaklanmak amacıyla" bu yönde adım attığını açıklarken Dorad'daki paylarına ilişkin bir adım atmamıştı.

Zorlu yerli otomobil TOGG'un ortakları arasında

Jerusalem Post haberinde "İsrail ve Türkiye arasındaki karşılıklı sert açıklamalara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın iş adamı İsrail ordusuna elektrik sağlıyor, Savunma Bakanlığı fonları bir Türk şirketine gidiyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca İsrail basınında ülkenin en büyük enerji santrallerinden birinin Türkiye ortaklı olması "yaşanabilecek stratejik riskler" bağlamında sorgulandı.

Hukuki olarak bir İsrail şirketi olan Dorad Energy'nin büyük ortağı da İsrail devleti.

Zorlu Holding TOGG projesinin ortakları arasında yer alıyor Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture-alliance

Halihazırda Sektör Başkanı unvanıyla şirket üst yönetiminde bulunan dönemin Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, Aşkelon'da kurulu santralin açıldığı 2014 yılında "İsrail'in enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6'sını şu anda tek başımıza karşılayabilecek durumdayız" demişti.

Zorlu Holding, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemsediği yerli otomobil TOGG projesinin de ortakları arasında.

DW / MUK,EC

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