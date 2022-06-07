Johnson partisinden az farkla güven oyu aldı

Korona kısıtlamaları sırasında eğlence düzenlediği için istifası istenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi yapılan güven oylamasını kazandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamaları ihlal ederek, eğlence düzenlediği için hakkında yapılan parti içi güven oylamasını kazandı.

Pazartesi akşamı Londra'da yapılan oylamada Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'li 211 milletvekili Johnson'un görevini sürdürmesi yönünde oy kullanırken, 148 vekil Johnson aleyhine görüş bildirdi.

Boris Johnson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada sonuçla ilgili olarak "İkna edici" ifadesini kullandı.

Johnson gazetecilere verdiği demeçte de, "Elbette şimdi hükümet ve parti olarak bir araya gelmemiz gerektiğini anlıyorum. Ve tam olarak şimdi yapacağımız şey bu" ifadelerini kullanarak, "İkna edici bir sonuç, belirleyici bir sonuç, ileriye bakmaya müsaade ediyor" dedi.

Ancak Johnson'un kendi partisi içinde yapılan güven oylamasını kritik bir sonuçla kazanması 2024 yılında yapılması öngörülen genel seçimlere kadar Başbakanlık koltuğunu koruyabileceği anlamına gelmiyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Johnson'un Başbakanlık görevi için "kesinlikle uygun biri olmadığını" dile getirirken, "bölünmüş Muhafazakar Parti'nin Boris Johnson'ı iktidarda tutmakla meşgul olduğunu" dile getirdi.

Johnson'ı protesto eden iki kişi Fotoğraf: Amanda Herring Murrell

Kendi partisinde de tepki var

Johnson, korona kısıtlamaları sırasında hükümet merkezinde parti düzenlediği için kendi partisinde de ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Başbakanın görevinden uzaklaştırılabilmesi için gizli oylama usulüyle yapılan güven oylamasında Avam Kamarası'ndaki Muhafazakar Parti'li 359 üyenin yarısından fazlasının oyu gerekiyordu.

Seçime katılanların ise yaklaşık yüzde 40'ı Başbakan'a güvenmedikleri yönünde oy kullandı. Parti tüzüğüne göre bir yıl içinde bu yönde başka bir güven oylamasına gidilemiyor.

Ancak Johnson'ın selefi Theresa May, 2018'in sonunda yapılan bir güven oylamasında benzer bir sonuç almasına rağmen, parti içindeki destek eksikliği nedeniyle birkaç ay sonra görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

2019'da yapılan seçimden zaferle çıkan Johnson'u pandemi kurallarını ihlal etmesinin yanında ülkede giderek artan yaşam maliyetleri de zorluyor.

Suç işleyip ceza alan ilk İngiltere başbakanı

Başbakan Johnson söz konusu kutlamalardan birine katıldığı için para cezasına çarptırılmış ve böylece yasayı çiğnediği için para cezası alan ilk İngiltere Başbakanı olarak ülke tarihine geçmişti. Johnson daha sonra parlamentoda parti düzenlediği için pişmanlığını dile getirmiş ve özür dilemişti. Ancak Johnson istifa etmesi yönünde yapılan çağrıları bugüne dek reddediyor.

İngiltere'de yapılan son anketlerde ise vatandaşların ezici çoğunluğu Johnson'ın koronavirüs salgını dönemindeki partilerle ilgili yalan ifadeler kullandığı için istifa etmesi yönünde görüş bildirdi. Johnson, Kraliçe'nin tahta çıkışının 70’inci yıldönümü kutlamaları sırasında da bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı.

AFP / TY,ET