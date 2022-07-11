Liz Truss da Johnson'un yerine aday

Muhafazakâr Parti Genel Başkanlığı’ndan istifasını açıklayan ve halefi seçilene kadar başbakanlık koltuğunda kalacak olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine şu ana kadar 11 siyasetçi adaylığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Muhafazakâr Parti'nin genel başkanlığından istifa ettiğini duyuran ve yeni genel başkan seçilene kadar başbakanlık koltuğunda kalmak istediğini belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine adaylığını açıklayan isimlere Dışişleri Bakanı Liz Truss da katıldı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi için bir makale kaleme alan 46 yaşındaki Dışişleri Bakanı Truss, Muhafazakâr Parti Genel Başkanlığı ve dolayısıyla İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olmak için aday olduğunu açıkladı. "Yönetme, sonuç alma ve zor kararlar verme" becerisine sahip olduğunu ifade eden Truss, makalesinde "Hangi yöne doğru gideceğimize dair açık bir fikrim ve oraya varmak için tecrübe ile kararlılığım var" ifadesini kullandı. "Seçim sürecinde bir Muhafazakâr gibi savaşacağım ve bir Muhafazakâr gibi yöneteceğim" diyen Truss, seçilirse ilk günden itibaren vergi kesintisine gitmeyi hedeflediğini açıkladı.

Liz Truss'un adaylık açıklamasından kısa bir süre sonra Muhafazakâr Parti'den milletvekili olan Rehman Chishti'nin da adaylığını açıklamasıyla parti ve ülke yönetiminde Johnson'ın koltuğu için halihazırda 11 siyasetçi adaylığını açıklamış bulunuyor. Adaylığını açıklayanlar arasında Dışişleri Bakanı Truss ile geçen hafta istifa eden beş bakandan biri olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Johnson'ın halefi olmaya en kuvvetli adaylar olarak öne çıkıyor.

Soldan sağa: Sajid Javid, Boris Johnson ve Rishi Sunak Fotoğraf: Jessica Taylor/UK Parliament/AFP

Adayların çoğu Johnson'un kabinesinden

Adaylıklarını açıklayanlar arasında Sunak’la eşzamanlı olarak istifasını açıklayan eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Sunak'ın yerine Maliye Bakanı olan Nadhim Zahawi, eski Sağlık ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, eski bakanlardan Kemi Badenoch, kabinede görev almamış olan Tom Tugendhat ve hukuki işlerden sorumlu Suella Braverman da yer alıyor.

Geçen hafta beş bakanın istifasıyla büyük baskı altında kalan 58 yaşındaki İngiltere Başbakanı Johnson, Perşembe günü yaptığı açıklamada partisinin genel başkanlığından istifa etmişti. Johnson, Muhafazakâr Parti yeni bir lider seçene kadar başbakanlık görevini sürdürecek ve seçim tamamlandığında seçilen kişi otomatik olarak İngiltere başbakanı da olacak.

Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçimi için Pazartesi günü bir takvim belirlenmesi bekleniyor. Yeni liderin seçim işlerinden sorumlu parti yetkilisi Geoffrey Clifton-Brown Pazar günü yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'a kadar ikinci tur seçimler için iki aday olabileceğini söyledi. Johnson'ın halefi daha sonra Eylül ayına kadar belirlenecek.

AFP,DW / DÇÜ,ET