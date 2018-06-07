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Joachim Gauck

Joachim Gauck, Almanya'nın 11'inci cumhurbaşkanıdır. Protestan Kilisesi'nde papazlık ve eski Doğu Almanya Halk Meclisi'nde milletvekilliği yaptı. Gauck, 2012 yılında cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

Eski Doğu Almanya'nın istihbarat örgütü STASI'nin dosyalarını araştırmak için kurulan arşivin başkanlığını Gauck, hiçbir siyasi partiye üye değildir. İnsan hakları savunucusu olarak tanınan Gauck, Federal Seçiciler Kurulu'nda 18 Mart 2012'de yapılan oylama sonucunda Almanya'nın 11'inci cumhurbaşkanı olarak seçildi. Joachim Gauck'la ilgili DW Türkçe'de yer alan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Eine Gruppe muslimischer Männer geht ü+ber den Marktplatz in der Hansestadt Bremen. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Gauck: Göçmenler Alman değerlerini kabullenmeli 07.06.2018

Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Joachim Gauck, onlarca yıldır Almanya'da yaşayan göçmenlerin "Almanca sohbet edecek durumda olmamalarının kabul edilemeyeceğini" söyledi.
ARCHIV 2012 +++++ German soldiers of the 291st Jagerbataillon take part in a military ceremony on July 5, 2012 in Illkirch-Graffenstaden, eastern France. The 600 soldiers of the 291st J?gerbataillon, the first German regiment stationed in France since 1945 and who will parade down the Champs-Elysees avenue on July 14, represent a powerful symbol of reconciliation between the two countries. AFP PHOTO/FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/GettyImages) Stationierungsort vom Terrorverdächtigen Franco A.

Bir Alman askeri daha tutuklandı 09.05.2017

Alman ordusu bünyesinde yabancı düşmanı bir ağın mensubu olduğu şüphesiyle gözaltına alınan ikinci asker çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bundespräsident Joachim Gauck (M) steht am 17.03.2017 bei seiner Verabschiedung mit dem Großen Zapfenstreich der Bundeswehr am Schloss Bellevue in Berlin auf dem Podest. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Gauck görevine veda etti 17.03.2017

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yapılan törenle görevine veda etti.

25.01.2017 *** Bundespräsident Joachim Gauck gibt am 25.01.2017 nach seinem Gespräch im Elysee-Palast in Paris (Frankreich) im Salon Auteuil Vendome des Hotels George V. ein Pressestatement. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

Gauck Yücel’in tutuklanmasını kınadı 28.02.2017

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına Almanya’dan tepkiler sürüyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da Yücel’in tutuklanmasını kınadı.

Die Standarte des Bundespräsidenten weht am Montag (19.03.2012) über dem Schloss Bellevue in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn

Almanya'da cumhurbaşkanı ne kadar güçlü? 12.02.2017

ABD'de Donald Trump'ın görevi devralmasından sonra imzaladığı kararnameler ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artırma tartışmaları küresel gündemi meşgul eden iki konu. Peki Almanya'da durum nasıl?
14.8.2015 *** The Reichstag building, the seat of the German lower house of parliament Bundestag, is pictured in Berlin, August 14, 2015. REUTERS/Stefanie Loos

Seçimler 24 Eylül tarihine planlanıyor 18.01.2017

Almanya’da hükümet genel seçimlerin 24 Eylül 2017 tarihinde yapılması konusunda uzlaştı. Önerinin cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından onaylanması gerekiyor.
18.01.2017 **** Outgoing German President Joachim Gauck delivers his final speech at the presidential Bellevue Palace in Berlin, Germany, January 18, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Gauck: Demokrasi tehdit altında 18.01.2017

Görev süresi yakında dolacak olan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, başkent Berlin'de son konuşmasını yaptı. Gauck, Almanya'nın sağlam ve mücadeleci bir demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Die Elbphilharmonie leuchtet am 02.12.2016 in Hamburg in der aufgehenden Sonne. Am 11. Januar 2017 soll das Konzerthaus in der Hafencity eröffnet werden. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Elbfilarmoni açıldı 12.01.2017

Almanya'nın en önemli mimari projelerinden olan Hamburg'taki konser salonu Elbfilarmoni düzenlenen törenle açıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel de ilk konserde salonda yer aldı.
German president Roman Herzog poses with his new book in the Bellevue castle in Berlin, Tuesday, April 20,1999. Herzog's book titeled Preventing the Clash of Civilations published by the New York St. Martin`s Press describes a peace strategy for the 21st century. (AP Photo/Jan Bauer)

Eski Cumhurbaşkanı Herzog hayatını kaybetti 10.01.2017

Almanya'da 1994-1999 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmış olan siyasetçi Roman Herzog 82 yaşında hayata veda etti.
In this Thursday, Dec. 22, 2016 picture, German President Joachim Gauck poses after the recording of the traditional Christmas message at Bellevue Palace in Berlin. With his speech, the head of state addresses the citizens during the Christmas celebrations. (AP Photo/Markus Schreiber, Pool) |

Gauck’tan karşılıklı saygı çağrısı 24.12.2016

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Noel konuşmasında güncel konular ve tartışmalara ilişkin mesajlar verdi. Gauck Noel mesajında halka ölçülü olma ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

Jornalist Özgür Mumcu

Mumcu: Batı, her şey bittiğinde fark etti 28.11.2016

Gazeteci Özgür Mumcu, Cumhurbaşkanı Gauck ile görüşmesini DW Türkçe’ye anlattı. Batı'yı AKP-Cemaat işbirliği döneminde uyarıları dikkate almamakla eleştiren Mumcu, "Bize uzaylı, şımarık çocuk gibi bakıyorlardı" dedi.
A broker reacts as new elected U.S. President Donald Trump shows up on a television screen at the stock market in Frankfurt, Germany, Wednesday, Nov. 9, 2016. (AP Photo/Michael Probst) |

Der Spiegel: Dünyada ağır ekonomik şoklara hazırlıklı olmalıyız 13.11.2016

Alman basınında Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle ilgili tartışmalar, Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı arayışı ve Türkiye’nin yönetim şekline ilişkin yorumlar öne çıkıyor.
November 7, 2016. German President Joachim Gauck (R) and former chief editor of turkish newspaper Cumhuriyet, Can Dundar (L) shake hands at Bellevue Palace in Berlin, Germany on November 7, 2016. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Gauck Can Dündar'la görüştü 07.11.2016

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ı Bellevue Sarayı'nda kabul etti. Gauck buluşmada Türkiye'deki gelişmelerden kaygı duyduğunu dile getirdi.

06.06.2016+++ German President Joachim Gauck gives a press statement at the presidential residence Bellevue Palace in Berlin, Germany, June 6, 2016. +++ (C) Reuters/H. Hanschke

Almanya Cumhurbaşkanı Can Dündar'ı kabul edecek 03.11.2016

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un pazartesi günü Can Dündar'ı kabul edeceği bildirildi.
HANDOUT - Bettina Schausten, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, im Gespräch mit Bundespräsident Joachim Gauck bei der Aufzeichnung des «Berlin direkt» Sommerinterviews am 13.08.2016 in Berlin. Das Interview wird am Sonntag 14.08.2016 um 19:10 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Foto: Sven Pietschmann/ZDF/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung, nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung über diese Sendung inkl. SocialMedia, honorarfrei und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: Svea Pietschmann/ZDF/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/S. Pietschmann

Cumhurbaşkanı Gauck'tan Türkiye açıklaması 14.08.2016

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması, son dönemde sıkça tartışılan çifte vatandaşlık ve genel burka yasağı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Gauck iftar sofrasında 14.06.2016

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Berlin’de iftar sofrasına katıldı. Gauck burada yaptığı konuşmada birlikte yaşamın önemini vurguladı.
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