Joachim Gauck, Almanya'nın 11'inci cumhurbaşkanıdır. Protestan Kilisesi'nde papazlık ve eski Doğu Almanya Halk Meclisi'nde milletvekilliği yaptı. Gauck, 2012 yılında cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

Eski Doğu Almanya'nın istihbarat örgütü STASI'nin dosyalarını araştırmak için kurulan arşivin başkanlığını Gauck, hiçbir siyasi partiye üye değildir. İnsan hakları savunucusu olarak tanınan Gauck, Federal Seçiciler Kurulu'nda 18 Mart 2012'de yapılan oylama sonucunda Almanya'nın 11'inci cumhurbaşkanı olarak seçildi. Joachim Gauck'la ilgili DW Türkçe'de yer alan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.