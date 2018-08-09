 Japonya′nın asırlık yaşlılarında yeni rekor | YAŞAM | DW | 14.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Japonya'nın asırlık yaşlılarında yeni rekor

Japonya'da yaşı 100'ü aşanların sayısı 70 bine dayandı. Yüz ve üzeri yaşta olanların sayısının yakında 100 bini geçmesi bekleniyor.

Japan Alte Frau in Tokio (Getty Images/AFP/B. Mehri)

Japonya'nın "asırlık çınarlarının" sayısı arttıkça artıyor. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olan Japonya'da yaşı yüz ve üzerinde olanların sayısı 69 bin 785'e çıktı. Yeni yaş rekoruyla ilgili açıklama yapan Japonya Sağlık Bakanlığı yüz yaşını aşanların sayısında bir yılda 2 bin 14'lük artış kaydedildiğini duyurdu. Süper yaşlıların yüzde 88,1'ini kadınlar oluşturuyor. Pazartesi günü Japonya'da "yaşlıları anma günü" kutlanacak.

48 yıldır aralıksız artmakta olan yüz ve daha yaşlı Japonların sayısında her yıl yeni bir rekor kırılıyor. Japonların ortalama ömrünün artmasında geleneksel Japon mutfağı, tıpta kaydedilen ilerleme ve sağlıklı beslenme bilincinin artması önemli rol oynuyor. Ortalamaya göre Japonya'da kadınlar 87,3, erkekler ise 81,1 yıl yaşıyor.

Japonların daha uzun yaşamalarına rağmen doğum oranındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusu azalıyor. Yaş piramidinin zirvesindeki artışın devam etmesi bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre beş yıla kadar yüz ya da daha yukarı yaşta olanların sayısı yüz bin sınırını aşmış olacak. Nüfus istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1963 yılında yüzüncü yaş gününü kutlayanların sayısı sadece 153 idi.

Video izle 01:21
Şimdi canlı
01:21 dk

Tayland’ın yaşlılar okulu

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da yaşlanma korkusu büyüyor

Alman nüfusunda yaşlıların oranı yükselmeye devam ederken, yaşlanmanın getireceği toplumsal ve ekonomik sonuçların yarattığı endişe de büyüyor. Emeklilikte çalışmak isteyenlerin sayısı ise katlanarak artıyor. (08.03.2018)  

'Asırlık' Japonlar rekor kırdı

Uzun ömürlülerin ülkesi Japonya'da yüz yaşını geçenlerin sayısı açıklandı. (12.09.2014)  

Japon huzurevlerine robot

Yaşlı nüfus, huzur ve bakımevlerinde personel ihtiyacını artırıyor. Bu alandaki açığın en fazla olduğu ülkelerden Japonya ilginç yöntemler geliştirdi. Tahlil yapan tuvalet robotu ya da şefkat gösteren terapi roboto gibi. (28.02.2011)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Tayland’ın yaşlılar okulu  

Benzer içerik

Deutschland Fußgänger Symbolbild Wir in Deutschland

Almanya'da genç nüfus yarım milyon azaldı 09.08.2018

Almanya'da gençlerin sayısı giderek azalıyor. 14 ile 17 yaşları arasındaki genç nüfus, 10 yıl içinde 470 bin azaldı.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

SZ: Trump Amerika'ya ihanet etti 18.07.2018

Helsinki'deki Trump-Putin zirvesi ve Japonya ile Avrupa Birliği arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rubaya Mine Fluss (DW/S. Schlindwein)

Kongo'nun "kanlı" madeni: Koltan

Kongo'nun doğusundaki Kuzey Kivu bölgesi, ülkenin en zengin koltan rezervini barındırıyor. Değerli madenlerden koltan cep telefonlarında kullanılıyor ve bölgenin en önemli geçim kaynağı. 

FOTO-GALERİ

Griechenland Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (Getty Images/AFP/L. Gouliamaki)

Moria mülteci kampında hayat

Avrupa'da 2015'te başlayan mülteci krizi nedeniyle Yunan adalarında hâlâ büyük sıkıntılar hakim. Kapasitenin üç katı fazla sığınmacının barındığı kamplarda hastalıklardan intiharlara kadar birçok vaka yaşanıyor.  