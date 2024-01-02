Japonya'da deprem felaketi: En az 48 ölü

Japonya'da meydana gelen depremde en az 48 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış devam ediyor.

Japonya'nın batı kıyısında meydana gelen depremlerde en az 48 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Yeni yılın ilk gününde Ishikawa eyaletinin Noto bölgesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişinin de yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana gelmiş, gel-git dalgalarının boyu bir metreyi bulmuş ve tsunami uyarısı yapılmıştı.

Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, bazı evlerde de yangın çıktığı belirtiliyor. Yalnızca Ishikawa eyaletindeki Wajima kasabasında 200'den fazla ev ve işyerinin yandığı ifade edildi. Heyelanın yollarda hasara ve yıkıma neden olduğu, ağaçların devrildiği kaydedildi.

Japonya'da deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Kyodo News/IMAGO

Arama kurtarma çalışmalarının bu zorlu koşullara rağmen devam ettiği belirtiliyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, oluşturulan kriz komitesine seslenerek depremden etkilenenlere yönelik arama kurtarma çalışmalarının "zamana karşı bir savaş" olduğunu ifade etti.

Ulusal meteoroloji dairesinden yetkililer, haftanın geri kalanında da şiddetli sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

2011'de 200 bin kişi ölmüştü

En fazla deprem riski altında olan ülkelerden olan Japonya’da 2011 yılında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem dev bir tsunamiyi tetiklemişti. Ülkenin kuzeydoğusunda ağır bir yıkım meydana gelmiş, yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bu büyük deprem ve tsunami, dünyada yaşanan en büyük ikinci nükleer kaza olan Fukuşima nükleer santralindeki felaketler dizisine neden olmuştu.

dpa/SÖ,HT

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