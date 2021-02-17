 Japonya′da aşılama başladı | DÜNYA | DW | 17.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Japonya'da aşılama başladı

Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Japonya'da aşılama başladı. Biontech/Pfizer, geçen hafta Japonya'dan izin alan ilk aşı olmuştu.

default

Japonya, ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarına beş ay kala koronavirüse karşı aşılama kampanyasını başlattı. İlk etapta 40 bin sağlık çalışanının gönüllülük esasına göre aşılanması planlanıyor.

Hükümet, Mart ayına kadar sağlık sisteminde çalışan toplam 3,7 milyon kişinin aşılamalarının tamamlanmasını hedefliyor. 65 yaş üstündeki toplam 36 milyon kişinin aşılanmasına ise Nisan ayından itibaren başlanacak. Nüfusun geri kalanı için aşı planlaması ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

126 milyon nüfuslu ülkede geçen hafta Alman Biontech ile ABD'li Pfizer şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği aşıya kullanım izni verilmişti. Japonya'da yasal düzenlemeler uyarınca ulusal kurumların aşılar üzerinde ek testler yapması gerektiğinden izin süreci daha uzun sürüyor.

2020 yılında düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Hükümet, salgının dünyada yayılmaya devam etmesine rağmen Olimpiyat Oyunlarının planlandığı gibi Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenmesinde kararlı bir tutum sergiliyor.

Japonya'da salgının başlangıcından bu yana 418 bin vaka kaydedilirken 7 binin üstünde kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Japonya korona ile mücadelede zorlanıyor

Salgınla mücadelede başlangıçta örnek gösterilen Japonya, artan vaka sayısı nedeniyle korona ile mücadelede artık zorlanıyor. Yoğun bakım üniteleri yetersiz, önlemlere uyulmuyor ve aşılama da henüz başlamadı.  

Türkiye’de aşılama planı yavaş mı işliyor?

Türkiye’de toplumsal bağışıklık için altı ay içinde en az 120 milyon doz aşının uygulanması gerek. Ancak Çin’den beklenen 40,5 milyon doz aşıyla ilgili takvim de, kalan 80 milyon doz aşının nasıl sağlanacağı da belirsiz.  

TTB: Aşılama hızlı yapılmazsa aşının bir anlamı kalmaz

Covid-19 salgınında 11 ayı geride bırakan Türkiye’de aşılama programındaki pürüzler salgın yönetimine ilişkin sorgulamaları artırdı. "Aşı yok, sorun çok" diyen TTB, acilen yeni bir aşı programına geçilmesini istiyor.  

Aşılamada sıra 65-70 yaş üstü gruba geldi

Sağlık Bakanı Koca, perşembeden itibaren 70 yaş ve cumadan itibaren 65 yaş üstü grubun aşı uygulamasına geçileceğini bildirdi. İlk dozu olanların ikinci doz aşılamalarına da yarın başlanacak.  

Benzer içerik

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

AB’den aşı eylem planı 17.02.2021

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs mutasyonlarına karşı eylem planını açıkladı. Plan mutasyonlara karşı hızlı bir şekilde etkili aşı geliştirilmesi, onaylanması ve üretimini kapsıyor.

Pfizer-BioNTech Covid-19 Impfdose

Biontech/Pfizer aşısının etkisi İsrail’de kanıtlandı 15.02.2021

İsrail’deki Clalit Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre, BioNTech/Pfizer aşısı semptomatik Covid-19 vakalarının yüzde 94, ağır vaka oranlarının da yüzde 92 azalmasını sağladı.

Peru Elizabeth Astete Rodriguez

Bakan halktan önce aşılandı diye istifa etti 15.02.2021

Peru'da bazı siyasilerin halktan önce aşılandıklarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda Sağlık Bakanının ardından Dışişleri Bakanı da istifa etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NATO'da reform planları masaya yatırılıyor

NATO Savunma Bakanları, ABD seçimlerinin ardından ilk kez toplanıyor. Toplantıda NATO'nun geleceğine yön çizmesi öngörülen reform planları ile Irak ve Afganistan misyonları masaya yatırılacak.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  