Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet, 35 kişi de aynı suçtan müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın sanıklarından eski Albay Erkan Öktem ‘kasten öldürme' suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklar ne ceza aldı?

"Karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmek"le suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağladığı iddia edilen eski kurmay yarbay Yusuf Köz ile diğer sanıklar Ahmet Özcan, Bülent Ak, Cemal İyigün, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım, Muharrem Demirkale, Özkan Yılmaz, Süleyman Karaca, Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak, Yasin Kayabaşı'na 9'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına da "öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından değişen yıllarda hapis cezaları da verildi.

Aralarında Turgut Aslan ve korumasının ağzına bant takılması emrini veren eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile karargah önünde toplanan kalabalığa ateş açma emrini vermekle suçlanan eski üsteğmen Metin Yağcı'nın da bulunduğu 71 sanık 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 35 sanık da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 17'sine de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza verdi. Sanıklar Osman Tosun, Salim Battaş, Sungur Poroy, Tuğrul Satun, Mustafa Kemal Yaraş ve Uğur Özarslan 15'er yıl, sanıklar Ahmet Evren Saka, Bora Polat, İbrahim Güler, İsmail Hakkı Avuç, Mehmet Deniz, Mehmet Kürşat Yaman, Metin Sönmez, Ramazan Karlıer, Sadık Elçik, Tamer Yurt ve Serhat Savcı 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklardan tutuksuz yargılanan 2'si hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

23 sanığa ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan değişen yıllarda hapis cezası veren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında yaşamını yitiren 2 sanık hakkında düşme kararı, çoğu er 45 sanık hakkında tüm suçlardan beraat, 26 sanık hakkında "haklarında karar verilmesine yer olmadığı"na karar verdi.

ANKA,DHA/MK,HS

©️Deutsche Welle Türkçe