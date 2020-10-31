 İzmirlilere hakaret edenlere gözaltı | TÜRKİYE | DW | 31.10.2020

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TÜRKİYE

İzmirlilere hakaret edenlere gözaltı

İzmir'deki depremin ardından, sosyal medya üzerinden İzmirlilere yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi, 25 şahıs için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında. Mühim olan insan olabilmek" ifadesine yer verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmirlilere hakaret edici paylaşımlara ilişkin olarak "Böyle günlerde aklı ve kalbi nefret dolu olanlara, profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız gerekeni yapıyor" dedi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün de depremin ardından bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını,16 hesap kullanıcısının da tespit edildiğini duyurmuştu.

DW/JD,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

 

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