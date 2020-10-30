 İzmir′deki deprem Sisam′da da yıkıma yol açtı | AVRUPA | DW | 30.10.2020

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AVRUPA

İzmir'deki deprem Sisam'da da yıkıma yol açtı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem Yunanistan'ın Sisam adasında da iki kişinin ölümüne ve hasara yol açtı.

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İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen şiddetli depremde Yunanistan'ın Sisam (Samos) adasında iki kişinin öldüğü bildirilirken pek çok bina hasar aldı.

Ada'nın kuzeyindeki Karlovasi kentinde depremin etkisiyle birçok yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi. Balkanların en büyük kilisesi olarak bilinen ve Karlovasi'de yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin büyük bir bölümü şiddetli deprem nedeniyle çöktü.

Griechenland Samos | Erdbeben und Mini-Tsunami

Birçok kilise ve evin duvarı yıkıldı

Depremi hisseden halk sokaklara dökülürken adada bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin ayrıca küçük tsunami etkisi yarattığı, en çok adanın kuzey kıyılarının tsunami riski altında olduğu bildirildi.

Yunanistan Jeoloji Enstitüsü Müdürü Akis Tselentis, 6.6’lık depremin ana deprem olduğunu tahmin ettiğini belirterek "6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz” uyarısı yaptı.Tselentis, vatandaşların hasarlı evlerde bulunmamaları gerektiğine vurgu yaptı.

DHA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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