İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bu haber son olarak 31 Ekim saat 21.10'da güncellenmiştir

Ege Denizi'nde İzmir'e bağlı Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

İzmir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var" dedi. Erdoğan, enkazdan kurtarılanların sayısının da 103 olduğunu açıkladı.

Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

26 saat sonra kurtarıldı

Depremin ardından yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem sonucu beş bina tamamen yıkıldı

Depremde ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkazdan Halim Sarı 26 saat sonra kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Sarı, hastanede tedavi altına alındı.

Binadaki arama kurtarma çalışmaları sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı.

Anne ve ikiz kızları kurtarıldı

İzmir'de enkaz altında kalan bir anne ve ikiz kızları 23 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken Doğanlar Apartmanı’nın enkazında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek ile dört çocuğu mahsur kaldı. Perinçek ile depremden 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitiren çocuğun kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde de depremden 18 saat sonra dört kişi enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) İzmir'de 9 binada çalışmaların halen sürdürüldüğünü açıkladı.

İzmir depreminin simge binası haline gelen Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkazında Cumartesi sabahına kadar çıkarılan 19 kişiden üçü hayatını kaybetti. 1999 depreminde de hasar gören ve güçlendirme çalışması yapılan Rıza Bey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rızabey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına 5 bin civarında personel ile 20 arama kurtarma köpeği ile 750'den fazla araç katılıyor.

Hasarlı yapılara girilmemesi gerekiyor

Depremde İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde en az 17 bina hasar gördü, beş bina tamamen yıkıldı, yedi bina kullanılamaz hale geldi.

AFAD, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi çağrısı yapıyor. Ayrıca, bölgede yolların acil yardım araçları için boş bırakılması isteniyor.

AFAD, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların da aralıksız devam ettiğini duyurdu. Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu'nun depremzedelere tahsis edildiği, ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadır kurulumu gerçekleştirildiği bildirildi.

Cuma gecesi de acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Bornova ve Bayraklı'da çadırlar kurulmuş, halka yiyecek dağıtılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyacı olanlara sabah saatlerinde de kahvaltı dağıtıldığını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de deprem nedeniyle eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı. Selçuk, eğitime ara verileceğini Twitter hesabından duyurdu.

Bugün İzmir'i ziyaret edenler arasındaParti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İzmir'i ziyaret siyasetçiler arasındaydı.

19 tekne battı

Seferihisar açıklarında depremle birlikte oluşan küçük çaplı tsunaminin ardından bugün denizin çekildiği görüldü. Suların çekilmesiyle, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı, kıyıda yüzlerce ölü balık kaldı.

Depremin ardından tsunaminin meydana geldiği Sığacık'ta sokaklar su altında kalmış, denizin taşması nedeniyle bir kişi boğulurken, işyerleri ve araçlar zarar gördü; tekneler denize sürüklenmişti.

Deprem sonrası birçok tekne denize süreklenmişti

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 19 tekne battı, 23 tekne ve bir kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. 43 tekne karaya oturduğu, Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, depremin ardından, 40’ının büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 615 artçı sarsıntı yaşandı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin ise farklı açıklamalar yapıldı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve TSİ 14.51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.6 olarak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 6.9 olarak duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7.0 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi.

Video izle 01:38 Paylaş Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3kebi Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı

DW,DHA,ANKA/JD,ETO

© Deutsche Welle Türkçe