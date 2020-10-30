İzmir'de 12, Sisam adasında 2 can kaybı

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremde AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 475 kişi de yaralandı. Depremden hasar gören Yunanistan'ın Sisam (Samos) adasında da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD, 17 binada da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Elif Dağlı, Twitter’dan hayatını kaybedenler arasında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve çocuklarının da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin ise farklı açıklamalar yapıldı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve TSİ 14:41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,6 olarak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 6,9 olarak duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Sisam adasında da hasar meydana geldi

Yerin 16,54 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine uzaklığının 17,26 kilometre olduğunu belirten AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 144 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.

Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi.

Depremle birlikte Seferihisar'da denizde gelgit oluştu. Marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından bazı bölgelerde deniz çekilirken bazı bölgelerde ise sular mahalle aralarına kadar girdi.

"Tsunami oldu"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de deprem sonrası 1,5 saatte 21 artçı depremin meydana geldiğini belirterek “Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor“ dedi. Deprem olduktan 9 dakika sonra tsunami uyarı mesajı gönderildiğini ve bir tsunami meydana geldiğini ifade eden Özener, "Vatandaşlardan isteğimiz, kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Çürük binalara girilmemeli ve artçılara hazırlıklı olunmalı" uyarısında bulundu.

Özener depremin büyüklüğüne ilişkin ise "Bizim tespitlerimize göre moment büyüklüğü 6.9 büyüklüğünde. Büyüklük rakamları değişebiliyor. Aralarında 01, 02 büyüklük farkı olabiliyor. Dolayısıyla depremin büyüklüğü 7 civarında. Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre olan sığ bir depremden söz ediyoruz. 30-40 kilometre civarında bir fay kırıldı. Normal bir faylanma depremi. Bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Ege'de, anakarada, denizde deprem olduğu zaman oldukça etkili oluyor" açıklamasını yaptı.

İzmir'de çok sayıda hasar gördü

Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir ve çevresinde bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise ağır hasar gördü. Ekiplerin ulaşmadığı bir bina olmadığını açıklayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunan AFAD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye ivedilikle gönderildiğini, çevre illerden gelen personel ve araçların da destek amacıyla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bir Afet Koordinasyon Merkezi kurulduğunu belirtti. Kurum, "İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiyemize geçmiş olsun" dedi.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" açıklamasını yaptı.

Yunanistan'la dayanışma mesajı

Deprem Türkiye'de çok sayıda ilde ve Yunanistan'da da hissedildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir" denildi.

DHA,ANKA/HS,BK

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