İzmir Belediyesi’nin Aysever’e yaptırdığı atölye ihale iptal ettirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci-yazar Enver Aysever'e bir yazarlık atölyesi karşılığında iki yüz bin liranın üzerinde ödeme yaptığı iddiası tartışma konusu oldu. Tartışmalar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "ihaleyi iptal etme” kararı aldığını söyledi.

Tartışmalar, sosyal medyada dolaşan bir ihale belgesi üzerine başladı. Söz konusu belgede belediyenin düzenlediği "2021 yılı yaşam boyu eğitim projesi atölye etkinlikleri hizmeti” karşılığında, bir ihale yapıldığı ve bedelinin 238 bin 500 lira olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra belgede, firmanın "atölye etkinliklerini gerçekleştirecek gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptığı protokolü, sözleşme imzalandıktan sonra" idareye sunması gerektiği şart düşülüyor. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Aysever'in eğitimlere ihaleden önce başladığı da iddia edildi.

Ödenen meblağa karşılık, eğitimlerin 20 kişi ile sınırlı olması ve yalnızca ayda bir yapılması ve ihalede Aysever'in adının özellikle belirtilmesi tartışma konusu oldu. Belediye'ye "kişiye özel ihale” yaptığı suçlaması yöneltilirken, Aysever'e ödenen meblağ da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Aysever: Sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur

Ancak Enver Aysever, konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Hayatında hiçbir ihaleye girmediğini, herhangi bir ihale süreci içinde olmadığını söyleyen Aysever, "Atölye projesini çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. İhale ve sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur. 9 aylık (3 ayrı grup katılımcı ile) atölye tamamlanınca faturalı olarak telif ödemesi yapılacaktır. Defterlerim denetime açıktır” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından programın revize edildiğini ve ödeme miktarının 90 bin TL'ye indirildiğini söyledi. Belediye, ayrıca, ihalenin "olabilecek en şeffaf şekilde” yapıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "kamuoyunda oluşan hassasiyetlere kayıtsız kalamadığını” ifade ederek söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

DW / DBN, SSB

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