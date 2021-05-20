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İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde ülke. Başkenti Reykjavik'tir. Nüfusu 334 bindir. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve NATO üyesidir.
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İzlanda’da 6000 yıl sonra faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, İzlandalılar için korkudan ziyade bir eğlenceye dönüştü. Binlerce İzlandalı, turist ve fotoğrafçı bölgeye akın etti. Pandemiden sıkılan insanlar bu anı, sosyal ortam yaratmak için bir fırsat olarak görüyor.
İzlanda’daki Vatnajökull buzulu muazzam. Doğudan batıya 143 kilometre, kuzeyden güneye 98 kilometre boyunca uzanıyor. 3000 kilometreküp saf buz içeriyor. En etkileyicisi bu buzul üzerinde bir yürüyüş yapıp çok sayıda buz mağaralarından birini ziyaret etmek.
İzlanda'da bir e-ticaret şirketi başkent Reykjavik'te internetten verilen yemek siparişlerini drone ile teslimata başladı. Şimdilik günde iki ila üç sipariş teslim eden şirket, bu yöntemin araçlı teslimatlara göre daha ucuz, hızlı ve çevreye daha duyarlı olduğunu savunuyor.
İzlanda'da balina avı, dünya genelindeki protestolar ve uzun yıllar süren yasağa rağmen yeniden başladı. Çünkü İzlanda hükümeti bir firmaya oluklu balina avlama izni verdi. Bu yıl 200'den fazla soyu tükenmekte olan oluklu balina öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya.