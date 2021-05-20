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İzlanda

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde ülke. Başkenti Reykjavik'tir. Nüfusu 334 bindir. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve NATO üyesidir.

DW Türkçe'nin İzlanda ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

19.5. 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, arrive for a meeting at the Harpa Concert Hall in Reykjavik, Iceland, Wednesday, May 19, 2021, on the sidelines of the Arctic Council Ministerial summit. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Blinken ile Lavrov İzlanda'da yüz yüze görüştü 20.05.2021

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İzlanda'da buluştu. Taraflar görüşmenin "yapıcı" geçtiğini açıkladı.

İzlandalılar yanardağ patlamasını eğlenceye dönüştürdü 01.04.2021

İzlanda’da 6000 yıl sonra faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, İzlandalılar için korkudan ziyade bir eğlenceye dönüştü. Binlerce İzlandalı, turist ve fotoğrafçı bölgeye akın etti. Pandemiden sıkılan insanlar bu anı, sosyal ortam yaratmak için bir fırsat olarak görüyor.

15.juni.2020, FRabnkfurt, Deutschland - JUNE 15: A passenger walks to Lufthansa check in counter at Frankfurt Airport during the novel coronavirus pandemic on June 15, 2020 in Frankfurt am Main, Germany. Countries across Europe are eliminating many lockdown measures and lifting restrictions on travel between most European Union member states. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Almanya Avrupa'daki son ülkeye yönelik uyarıyı da kaldırdı 14.07.2020

Almanya, İsveç'e yönelik seyahat uyarısını kaldırdı. Böylece Alman Dışişleri Bakanlığının koronavirüs salgını nedeniyle seyahat uyarısında bulunduğu Avrupa ülkesi kalmadı.

Avrupa’nın en büyük buzulu İzlanda’da: Vatnajökull 10.06.2020

İzlanda’daki Vatnajökull buzulu muazzam. Doğudan batıya 143 kilometre, kuzeyden güneye 98 kilometre boyunca uzanıyor. 3000 kilometreküp saf buz içeriyor. En etkileyicisi bu buzul üzerinde bir yürüyüş yapıp çok sayıda buz mağaralarından birini ziyaret etmek.
Robert Spano, Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, Organ des Europarates. Interview per Skype anlässlich Amtsantritt. Aufgenommen am 25.05.2020. Fotograf: Martin Luy, DW.

"Salgın AİHM'nin iş yükünü artırabilir" 26.05.2020

Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan AİHM'nin yeni başkanı Robert Spano, korona salgını nedeniyle mahkemenin iş yükünün artabileceğini düşünüyor.

Young woman in forest with a camera. | Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Koronavirüs yalnızlığına karşı öneri: Ağaçları kucaklayın 17.04.2020

İzlanda Orman Müdürlüğü, fiziki mesafe önlemleri nedeniyle insan sıcaklığından yoksun kalanlara ağaçları kucaklamalarını tavsiye etti. Sosyal medya ağaçlara sarılan kullanıcıların fotoğraflarıyla doldu.
Istanbul Syrischer Jugendlicher verkauft Wasser. Schwarzarbeit Bild: DW/D. Heinrich

Sosyal Adalet Endeksi: Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı 05.12.2019

Alman Bertelsmann Vakfı’nın AB ve OECD ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı oldu. Listenin ilk sıralarında ise İzlanda ile İskandinav ülkeleri yer aldı.

Football Soccer - UEFA Euro 2020 Munich Logo Launch - Olympia Park, Munich, Germany - 27/10/16. The trophy is seen during logo launch. REUTERS/Michaela Rehle

Türkiye Euro 2020 vizesini aldı 14.11.2019

Türkiye Milli Futbol Takımı, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Euro 2020'ye katılma hakkı kazandı.
Sweden's Prime Minister Stefan Lofven, left, walks with German Chancellor Angela Merkel, center, Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, second right, and Norway's Prime Minister Erna Solberg as they arrive at Videy island near Reykjavik for a meeting on Tuesday Aug. 20, 2019. (AP Photo/Egill Bjarnason) |

Almanya ile Kuzey ülkelerinin Arktika ortaklığı 20.08.2019

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te Kuzey Avrupa ülkelerinden mevkidaşları ile biraraya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu ülkelerle iklim ve Arktika politikalarında işbirliği yapacaklarını duyurdu.
19.07.2019, Island, Snaefellsnes Peninsula: Rund 50 tote Grindwale liegen an einem abgelegenen Strand. Die Säugetiere wurden am Donnerstag (20.07.2019) von Touristen aus den USA auf der Halbinsel Snæfellsnes nördlich von Reykjavik entdeckt. Die Touristen hatten sich demnach auf einer Hubschraubertour befunden, als sie ihre Entdeckung machten. (zu dpa: Touristen entdecken 50 tote Grindwale auf Island) Foto: David Schwarzhans/David Schwarzhans/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

İzlanda'da 50 balina kıyıya vurdu 20.07.2019

İzlanda'da bir turist kıyıya vurmuş 50 balina buldu. Uzmanlar balinaların yolunu şaşırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

REYKJAVIK, ICELAND - JUNE 9: A screengrab captured from a video shows a man holding a toilet brush to Emre Belozoglu of Turkish National Football Team as he speaks to media upon their arrival at Keflavik Airport, in Reykjavik, Iceland on June 9, 2019 ahead of UEFA Euro 2020 European Championship Qualifiers Group H match between Iceland and Turkey. Anadolu Agency / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

İzlanda'dan Türkiye maçına bulaşık fırçası yasağı 11.06.2019

İzlanda, Türkiye maçına gidecek taraftarların stada bulaşık fırçasıyla girmesini yasakladı. İzlandalı yetkililer, bu eylemin saha kapatma cezasına kadar varabilecek UEFA yaptırımları getirebileceği uyarısında bulundu.
REYKJAVIK, ICELAND - JUNE 9: A screengrab captured from a video shows a man holding a toilet brush to Emre Belozoglu of Turkish National Football Team as he speaks to media upon their arrival at Keflavik Airport, in Reykjavik, Iceland on June 9, 2019 ahead of UEFA Euro 2020 European Championship Qualifiers Group H match between Iceland and Turkey. Anadolu Agency / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türkiye İzlanda’ya protesto notası verdi 10.06.2019

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda havalimanında saatlerce bekletilmesi Ankara’nın büyük tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları "saygısızlık" olarak nitelendirirken Türkiye İzlanda’ya nota verdi.
29.07.2017+++Istanbul, Türkei+++ Women rights activists shout slogans during a protest against what they say are violence and animosity they face from men demanding they dress more conservatively, in Istanbul, Turkey, July 29, 2017. REUTERS/Murad Sezer

Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130. sırada 19.12.2018

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu açıklandı. Türkiye, kadın-erkek eşitliği konusunda 149 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. İzlanda, Norveç ve İsveç liste başı ülkeler.
Soccer Football - UEFA Euro 2020 qualifying draw - The Convention Centre, Dublin, Ireland - December 2, 2018 Former Republic of Ireland international Ronnie Whelan draws Spain REUTERS/Clodagh Kilcoyne

EURO 2020'de eleme grupları belli oldu 02.12.2018

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için grup kuraları çekildi. Türkiye H grubunda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

Yemeğinizi drone ile alır mısınız? 25.09.2018

İzlanda'da bir e-ticaret şirketi başkent Reykjavik'te internetten verilen yemek siparişlerini drone ile teslimata başladı. Şimdilik günde iki ila üç sipariş teslim eden şirket, bu yöntemin araçlı teslimatlara göre daha ucuz, hızlı ve çevreye daha duyarlı olduğunu savunuyor.

İzlanda'da 200'den fazla balina tehlike altında 23.08.2018

İzlanda'da balina avı, dünya genelindeki protestolar ve uzun yıllar süren yasağa rağmen yeniden başladı. Çünkü İzlanda hükümeti bir firmaya oluklu balina avlama izni verdi. Bu yıl 200'den fazla soyu tükenmekte olan oluklu balina öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya.

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