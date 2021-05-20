Yemeğinizi drone ile alır mısınız?

İzlanda'da bir e-ticaret şirketi başkent Reykjavik'te internetten verilen yemek siparişlerini drone ile teslimata başladı. Şimdilik günde iki ila üç sipariş teslim eden şirket, bu yöntemin araçlı teslimatlara göre daha ucuz, hızlı ve çevreye daha duyarlı olduğunu savunuyor.