 İYİ Parti’nin Öcalan önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi | TÜRKİYE | DW | 02.07.2019

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TÜRKİYE

İYİ Parti’nin Öcalan önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TRT Kurdî kanalında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan ile yapılan röportajla ilgili İYİ Parti tarafından verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP’nin ret, HDP’nin çekimser oylarıyla reddedildi.

Logo des Türkischen Staatssenders TRT (Imago)

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde TRT'nin Kürtçe yayın yapan Kurdî kanalına röportaj vermesi hakkında İYİ Parti tarafından TRT'nin yayın politikasının araştırılmasına ilişkin verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun TBMM Başkanlığına verdiği önergede, "Bir devlet kurumu olan TRT'nin Anayasaya ve yasalara aykırı olarak bir terör örgütü propagandasının bilerek ve kasten bir talimatla mı, yoksa ihmal sonucu mu olduğunun araştırılarak sorumluların bulunması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98. TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi. 

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı düşünülen kardeşi Osman Öcalan, TRT Kurdî kanalına bir röportaj vermişti. TRT yayın sonrası eleştirilere hedef olurken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkmasına ilişkin bir soruya, “Kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum” yanıtını vermişti. Erdoğan, "TRT’yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulundurarak bu tür adımları atar, TRT Kurdi’nin reytingini nasıl yükselteceğini de düşünür, ülkeye nasıl faydalı olacağını da düşünür, buna göre de adımlarını atmıştır” açıklaması yapmıştı.

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada, TRT Kurdî kanalında yayımlanan Osman Öcalan röportajıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. İYİ Parti’den yapılan açıklamada parti grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin 3 Temmuz Çarşamba günü Ankara Adliyesi’nde Öcalan’ın TRT ekranına çıkarılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

 

DW/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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