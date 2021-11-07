İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Bingöl'de bir vatandaşa küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etti. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı açıklamada Türkkan'ın 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesinin işleme alındığı ifade edildi.

"Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp; Sayın Lütfü Türkkan, bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir" denildi.

Açıklamada parti meclis grubunun grunp başkanvekilli seçimi için 8 Kasım 2021 Pazartesi günü Saat 14.00'te toplantıya çağrıldığı ifade edildi.

Türkkan olay sonrasında Twitter hesabından bir özür videosu yayınlamış ve "Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibarı ile gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan bana da hiç yakışmayan ifadeler bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum" demişti.

DW / EC, SSB

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