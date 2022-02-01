İtirafçı Kasım Güler: IŞİD Türkiye'de altı kente silah gömdü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye sınırında Haziran 2021'de yakalanarak Ankara'da IŞİD'in "Türkiye Vilayeti" sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Kasım Güler, ifadesinde örgütün Türkiye'de yapılanmasını deşifre etti. DW Türkçe'nin ulaştığı Güler'in toplam 74 sayfalık ifadesine göre, terör eylemleri düzenleyen IŞİD, Suriye'deki topraklarını kaybetmesinden sonra Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmeden önce verdiği talimatla Türkiye'de örgütlenme kararı aldı. Bu kapsamda Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da "dağ projesi"nin uygulanması talimatı verildi. Örgütün "Dağ Projesi", örgütün Türkiye yapılanmasını buralardaki dağ çiftlik evlerine taşıyarak "işleri" Türkiye'den yürütmek amacı taşıyordu. Örgütün "Türkiye Vilayeti Valiliği Ofisi"nin de Adana veya Osmaniye'deki kiralanacak çiftliğe taşınması düşünülüyordu.

Güler'in iddiasına göre, proje kapsamında Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da "Dağ Çiftlik Evi" olarak belirlenecek bir bölge eğitim alanı olarak da kullanılacaktı. Bunun için Mersin'e gömülen silahların Türkiye'deki örgüt mensupları tarafından alınarak özellikle Avrupa'dan gelen militanların kırsal alanda askeri eğitime alınmaları ve sonrasında tekar ülkelerine dönerek gelecek talimat doğrultusunda eylem yapmaları planlandı.

Güler ifadesinde, örgütün yöneticilerinden Nusret Yılmaz döneminde çalışması yapılan ve "Dağ Projesi" adı verilen uygulamanın Mustafa Dokumacı'nın Türkiye sorumlusu olduğu dönemde hayata geçirildiğini aktardı. Hatay'da da örgütlenme yeri olarak Amanos Dağları belirlendi. Güler, bu süreçte görevlendirilen bazı örgüt üyelerinin yakalandığını, bu nedenle çiftliklerin kurulamadığını iddia etti.

İşte silah gömülen iller

İfadesinde IŞİD'in 12 ilde örgütlendiğini kaydeden Kasım Güler, örgütün 6 ilde de silah ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Güler, ifadesinde örgüte bağlı olan grupları ve gömülen silahları da ayrıntılı olarak anlattı. Nusret Yılmaz'ın "Türkiye Valisi" olduğu dönemde eylemlerde kullanılmak üzere birtakım silahların Türkiye'ye sokulması görevinin İlhamı Balı'ya verildiğini ifade eden Güler, şu iddiaları dile getirdi:

IŞİD tutuklusu Kasım Güler

"İlhami Balı, El Bab bölgesinden kaçakçıları kullanarak silahları Türkiye tarafına geçiriyor, kaçakçılar silahları Türkiye sınırlan içerisinde sınıra yakın bir yere gömüyordu. Gömülen yer Türkiye'de bulunan IŞİD'in bir mensubuna bildiriliyor ve bu kişi silahları bulunduğu yerden alarak verilen talimat uyarınca söylenen ilde kendi belirlediği uygun bir yere toprağa gömüyordu. Gömdüğü yerin fotoğraflarını ve koordinatlarını tekrar bize bildiriyordu, silah sevkiyatı bu şekilde yapılıyordu."

Güler, ifadesinde IŞİD'in silah ve mühimmat gömdüğü illerin İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli, Van ve Adana olduğunu açıkladı. Bu silahların eylem yapmak amacıyla gömüldüğünü belirten Güler; silahların kaleşnikof, RPG roketatar, bixi, uzi marka tabanca, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatlar olduğunu kaydetti.

IŞİD'e bağlı 12 ilde çeşitli gruplar var

Güler'in ifadesinden IŞİD'e Türkiye'de bağlı olan gruplar da açığa çıktı. İfadede, IŞİD'in örgütlendiği 12 il olarak Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Antalya, Kayseri, Adıyaman, Ankara, Konya, İstanbul sayıldı. Bu 12 ildeki gruplarla irtibatı ise 31 Ağustos 2020'de Adana'da tutuklanan ve bir dönem IŞİD'in Türkiye emiri olduğu idida edilen Mahmut Özden'in sağladığı belirtildi.

Adana'da örgüte bağlı Selahattin Grubu, yakalanan örgüt mensuplarının takasında kullanmak üzere milletvekili ve bakanların kaçırılarak Suriye ve Irak'a götürülmesini teklif etti. Ancak teklif örgüt yöneticisi Mustafa Dokumacı tarafından kabul edilmedi.

Bu grupların içerisinde kaç kişi olduğunu, örgütün Suriye'deki hangi yöneticileriyle irtibatının bulunduğunu ayrıntılarıyla Kasım Güler, Osmaniye ve Antep gruplarının liderlerinin, içlerinde ikişer kişinin eylem yapmaya hazır olduğunu kendisine bildirdiğini anlattı.

Örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi, ABD'nin düzenlediği operasyonda Ekim 2019'da Suriye'de öldürülmüştü

Kasım Güler, ifadesinde illerdeki IŞİD'le irtibatlı grupların isimlerini şöyle saydı:

"Adana'da Ebu Yusuf grubu, Mahmut Özden Grubu, Tarsus Grubu, Dörtyol Grubu, Osmaniye Grubu, Antep Grubu, Urfa Cemaati Grubu, Elazığ Grubu, Antalya Grubu, Ramazan Oral Grubu, Kayseri Grubu, Ebu Eymen Grubu, Yamaçlı Grubu, Selahattin Grubu, Kebapçı Ali Hacı Grubu, Diş Doktoru Ebu Hamza Grubu, Kiremithane Grubu, Adıyaman'da İbn-i Adem Grubu, Konya'da Ebu Emir Grubu, Mütehit Grubu, Hüseyin Orakçı Grubu, Ali Mücahit Orakçı Grubu, Bilal Özbuğday Grubu, Malatya'da Bıçakcı Salih Grubu, Ankara'da emlakçı Abdulkerim Grubu, Ebu Mervan kod adlı Alpaslan Grubu, İstanbul'da Siverek Grubu."

DW Türkçe ifadelere dün ulaşmıştı

Kasım Güler'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu ortaya çıkmış ve itirafçı olarak verdiği ifadelere DW Türkçe ulaşmıştı. DW Türkçe'nin dün yayınlamaya başladığı Kasım Güler'in ifadesinden IŞİD'in başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın arasında bulunduğu kişi ve gruplara saldırı planladığı anlaşılmıştı.

Alican Uludağ

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