İtalyan parlamentosunda “Ermeni soykırımı” önergesi kabul edildi

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, hükümetten 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını talep eden önerge kabul edildi.

Yapılan oylamada hükümet ve muhalefet partilerinden 382 milletvekili önerge lehine oy kullandı. Eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza İtalia'dan 43 milletvekili ise çekimser kaldı.

Önergede, “Ermeni soykırımının resmen tanınması ve uluslararası düzeyde yankı yaratılması” talep ediliyor. Hükümet, önergeyle ilgili herhangi bir görüş bildirmemişti. Temsilciler Meclisi'nin “Ermeni soykırımının tanınması” talebinin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

2000 yılında alınan karar

1915 olayları, Temsilciler Meclisi'nin gündemine 2000 yılında da gelmişti. Temsilciler Meclisi’nin 16 Kasım 2000 tarihli kararında, Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik kararına atıfta bulunulmuş ve hükümete 1915’te yaşananlara ilişkin girişimde bulunma çağrısı yapılmıştı. Ancak bu karar sonrasında soykırım resmi olarak tanınmamış, sadece bazı bölgesel yönetim ve belediyeler bu olayları “soykırım” olarak nitelendirmişti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, 1915 olaylarında ölenlerin anılması için Vatikan'da 2015'te düzenlenen törende, "20'inci yüzyılın ilk soykırımı” ifadesini kullanmıştı.

DW,dpa/JD,BK

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