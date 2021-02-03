 İtalya’da son 10 yıldaki 7’nci hükümet resmen göreve başladı | AVRUPA | DW | 13.02.2021

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AVRUPA

İtalya’da son 10 yıldaki 7’nci hükümet resmen göreve başladı

İtalya’da yeni Başbakan Mario Draghi yemin ederek resmen görevine başladı. Draghi önderliğinde kurulan hükümetin başlıca görevi koronavirüs salgını ve ekonomik sorunlarla mücadele olacak.

İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi (sağda), görevi selefi Giuseppe Conte'den devraldı

İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi (sağda), görevi selefi Giuseppe Conte'den devraldı

İtalya’da yeni Başbakan Mario Draghi ve kabinesinde yer alan bakanlar Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle yemin ederek resmen göreve başladı.

Guisseppe Conte’nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin Ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizi, cuma günü Draghi’nin yeni hükümeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunmasıyla sona ermişti. Yeni hükümette İtalya’nın başlıca partilerinin büyük çoğunluğu yer alıyor. 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Lig Partisi, Forza Italia, Italia Viva ile Özgürler ve Eşitler’den toplam 15 bakan ile 8 teknokrat bakan kabinede görev alacak. Önceki hükümette dışişleri bakanı olarak görev yapan Luigi Di Maio ile beraber beş bakan yerlerini korudu.

Öncelik ekonomi ve salgın

93 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar ile Avrupa Birliği’nden (AB) gelecek olan 200 milyar euro kurtarma fonunun küçülmekte olan ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için nasıl kullanılacağına yönelik programları belirlemek Draghi’nin başbakanlık koltuğundaki öncelikleri olacak.

Yeni İtalyan hükümeti Cumhurbaşkanı Mattarella'nın huzurunda yemin ederek görevine başladı

Yeni İtalyan hükümeti Cumhurbaşkanı Mattarella'nın huzurunda yemin ederek görevine başladı

Draghi’nin ekonomi konusunda başarılı olması, uzun zamandır İtalya’nın ekonomik sorunlarının sancısını çeken Euro Bölgesi için de rahatlama anlamına geliyor. Ancak İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığı en büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya olmasından dolayı yeni başbakanın işinin kolay olmadığı belirtiliyor.

Son 10 yıldaki 7’nci hükümet

Avrupa Merkez Bankası’nın eski başkanı olan Draghi’nin kurduğu hükümet gelecek hafta parlamentoda güvenoyu almaya çalışacak. Koalisyonda yer alan partilerin parlamentodaki sandalye sayıları dikkate alındığında, hükümetin güvenoyu sağlaması bekleniyor.

İtalya’da normal takvime göre seçimler iki yıl sonra yapılacak, ancak yeni hükümetin o zamana kadar görevde kalabileceğine şüpheyle yaklaşanlar da var. Koalisyonda yer alan partilerin göç, yargı, altyapının geliştirilmesi, refah düzeyinin yükseltilmesi gibi temel konularda ciddi görüş ayrılıklarına sahip olduğu belirtiliyor. İtalya’da son 10 yılda 7 hükümet kuruldu. Draghi hükümeti 1946 yılından bu yana ülkede kurulan 67’nci hükümet.

Reuters / GY,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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