 İtalya’da hükümet krizi | AVRUPA | DW | 13.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

İtalya’da hükümet krizi

İtalya'da koalisyonun küçük ortağının iki bakanını çekeceğini açıklaması üzerine Guiseppe Conte liderliğindeki hükümet dağılma noktasına geldi.

Matteo Renzi ve bakanlar Teresa Bellanova ile Elena Bonetti

Matteo Renzi ve bakanlar Teresa Bellanova ile Elena Bonetti

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da iktidarda olan Guiseppe Conte başbakanlığındaki merkez-sol hükümeti dağılma noktasına geldi.

Beş partiden oluşan koalisyonun küçük ortağı, sol liberal İtalia Viva partisinin lideri, eski başbakanlardan Matteo Renzi, hükümette görevli iki bakanını çektiğini duyurdu. Söz konusu bakanların Tarım Bakanı Teresa Bellanova ile Aile Bakanı Elena Bonetti olduğu bildirildi.

Böylece bağımsız başbakan Guiseppe Conte liderliğindeki hükümet parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetmiş oldu. Renzi’nin koalisyondaki tutumu nedeniyle Başbakan Conte'nin bir süredir muhtemel bir dağılma ihtimalini gözönünde bulundurup son haftalarda diğer partilerle yoğun müzakerelerde bulunduğu bildiriliyor. Görülen kriz üzerine erken genel seçimler mi yapılacak yoksa Başbakan Conte güven oyuna mı gidecek ya da yeni bir hükümet kurmayı mı deneyecek henüz bilinmiyor, ancak İtalyan medyası Conte'nin erken seçimlere sıcak bakmadığını haber veriyor.

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte

Renzi kurduğu partiyle umduğunu bulamadı

Matteo Renzi, 2014-2017 yıllarında İtalya'da başbakanlık yapmış, ülkede parlamento, senato ve yerel yönetimlerde köklü yetki ve yapısal değişiklikleri öngören anayasa referandumunda hezimete uğraması sonrasında görevi bırakmıştı. 2019 yılında ise Demokrat Parti’den ayrılarak İtalia Viva’yı kuran Renzi beklediği başarıyı yakalayamamıştı.

Aralık ayından bu yana da  bağımsız BaşbakanConte ile sık sık anlaşmazlık yaşadığı ve hükümete desteğini çekeceği öngörüsünde bulunuluyordu. Conte'nin, sıklıkla iktidar değişikli yaşanan İtalya’da halkın desteğini kazanması üzerine Renzi'nin rahatsızlığının daha da arttığı belirtiliyor ve hükümetin dağılacağı yorumları yapılıyordu.

Son olarak Renzi ile Conte arasında hükümet krizine neden olan konunun da Avrupa Birliği’nin vereceği milyarlarca euro değerindeki yardımların kullanılacağı alanlardaki görüş ayrılığı olduğu belirtiliyor.

Reuters, dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İtalya'da yeni hükümeti Conte kuracak

İtalya'da erken seçim krizi aşıldı. Yeni hükümeti kurma görevi, eski Başbakan Giuseppe Conte'ye verildi. Conte yeni hükümetin önceliğinin bütçe olacağını açıkladı.  

İtalya: Eski başbakan Renzi istifa etti

İtalya’da hafta sonu yapılan seçimleri kaybeden eski başbakan Matteo Renzi partisinin genel başkanlığından istifa etti.  

FR: İtalya yeni bir krize sürükleniyor

Alman basını İtalya’da yapılan parlamento seçimlerinin sonucu ile Almanya’da yeni hükümet kurulması çalışmalarının hızlanmasına ağırlık veriyor.  

İtalya başbakanını arıyor

İtalya’da Başbakan Matteo Renzi’nin istifasıyla boşalan görevi kimin dolduracağı belirsiz. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yeni başbakanın belirlenmesi için üç gün sürecek istişarelere bugün başlıyor.  

Benzer içerik

Italien Rom Touristen mit Maske

Avrupa'da ikinci dalga alarmı 18.10.2020

İtalya, koronavirüsün ikinci dalgasına ekonomi, istihdam piyasası ve okulları kapsayan teşvik paketiyle hazırlanıyor. Almanya ve Fransa'da da vakalar rekor seviyede.

Coronavirus - Steigende Infektionszahlen in Berlin

Almanya'da vaka artışı korkutuyor 08.10.2020

Almanya'da korona vakalarındaki artış sürüyor. Perşembe günü son 24 saatte dört bin yeni enfeksiyon kaydedildi. Sağlık Bakanı, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Italien: Menschen mit Anti-Coronavirus-Masken in Rom

Koronavirüs Çin dışında da hızını arttırdı 26.02.2020

Koronavirüs dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Hastalığın Çin dışında en hızlı yayıldığı ülkeler Güney Kore, İran ve İtalya.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Lamezia Terme'deki mahkeme salonu

İtalya’da dev mafya davası başladı

İtalya’da son yılların en kapsamlı mafya davası başladı. 52 ülkede faaliyet gösteren Ndrangheta mafyasına mensup olmakla suçlanan 350’den fazla kişi hakim karşısına çıkacak.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  