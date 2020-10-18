İtalya’da hükümet krizi

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da iktidarda olan Guiseppe Conte başbakanlığındaki merkez-sol hükümeti dağılma noktasına geldi.

Beş partiden oluşan koalisyonun küçük ortağı, sol liberal İtalia Viva partisinin lideri, eski başbakanlardan Matteo Renzi, hükümette görevli iki bakanını çektiğini duyurdu. Söz konusu bakanların Tarım Bakanı Teresa Bellanova ile Aile Bakanı Elena Bonetti olduğu bildirildi.

Böylece bağımsız başbakan Guiseppe Conte liderliğindeki hükümet parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetmiş oldu. Renzi’nin koalisyondaki tutumu nedeniyle Başbakan Conte'nin bir süredir muhtemel bir dağılma ihtimalini gözönünde bulundurup son haftalarda diğer partilerle yoğun müzakerelerde bulunduğu bildiriliyor. Görülen kriz üzerine erken genel seçimler mi yapılacak yoksa Başbakan Conte güven oyuna mı gidecek ya da yeni bir hükümet kurmayı mı deneyecek henüz bilinmiyor, ancak İtalyan medyası Conte'nin erken seçimlere sıcak bakmadığını haber veriyor.

Giuseppe Conte

Renzi kurduğu partiyle umduğunu bulamadı

Matteo Renzi, 2014-2017 yıllarında İtalya'da başbakanlık yapmış, ülkede parlamento, senato ve yerel yönetimlerde köklü yetki ve yapısal değişiklikleri öngören anayasa referandumunda hezimete uğraması sonrasında görevi bırakmıştı. 2019 yılında ise Demokrat Parti’den ayrılarak İtalia Viva’yı kuran Renzi beklediği başarıyı yakalayamamıştı.

Aralık ayından bu yana da bağımsız BaşbakanConte ile sık sık anlaşmazlık yaşadığı ve hükümete desteğini çekeceği öngörüsünde bulunuluyordu. Conte'nin, sıklıkla iktidar değişikli yaşanan İtalya’da halkın desteğini kazanması üzerine Renzi'nin rahatsızlığının daha da arttığı belirtiliyor ve hükümetin dağılacağı yorumları yapılıyordu.

Son olarak Renzi ile Conte arasında hükümet krizine neden olan konunun da Avrupa Birliği’nin vereceği milyarlarca euro değerindeki yardımların kullanılacağı alanlardaki görüş ayrılığı olduğu belirtiliyor.

Reuters, dpa/ETO,TY

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