İtalya’da göçmen dostu belediye başkanına ev hapsi

İtalya'da hoşgörü ve başarılı entegrasyonun sembolü olan Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano tutuklandı. İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde bulunan ilçenin belediye başkanı, maliye polisi tarafından "yasa dışı göçe yataklık etmek” suçlamasıyla ev hapsine kondu. 60 yaşındaki Lucano ve eşine, göçmenlerle yerli halk arasında kâğıt üstü evlilikler organize etme ve iltica başvurusu reddedilen sığınmacılara oturum belgesi verme suçlamaları yöneltiyor.

Lucano "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti

Yaklaşık 2 bin 300 nüfuslu Riace'nin belediye başkanı yüzlerce sığınmacıya yer verdiği için uluslararası üne kavuşmuş ve 2016 yılında ABD merkezli Fortune dergisi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Françesko ve Apple CEO'su Tim Cook gibi isimlerle birlikte "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti. Sığınmacıları ilçedeki boş evlere de yerleştiren ve ilçe halkı tarafından "Mimmo” olarak anılan Lucano, 2017'de de 10 bin euro tutarındaki Dresden Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Belediye başkanının ev hapsine konmasının bir diğer gerekçesi ise çöp toplama hizmetine dair ihaleler konusunda yasaları çiğnemiş olması. Hâkim, kamu kaynaklarının yanlış yönlendirildiği iddiası konusunda ise delil olmadığına hükmetti ve bu suçlama düştü.

Solculardan ve insan hakları aktivistlerinden tepki

Lucano'nun ev hapsine konması, solcu politikacılar ve insan hakları aktivistleri tarafından siyasi bir karar olarak nitelendirildi.

Göçmen hakları için mücadele eden ve mafya konusunda kaleme aldığı kitap ve röportajlarıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, "Hükümet bu hukuki soruşturma ile, demokrasinin otokrasiyle yönetilen bir devlete dönüştürülmesinin ilk adımını atıyor” diye konuştu.

Göç karşıtı liderden Facebook'ta alaycı paylaşım

İtalya'da aşırı sağcı Lig partisi (eski adıyla Kuzey Ligi) ile sistem karşıtı popülist Beş Yıldız Hareketi tarafından kurulan ve Haziran ayından bu yana iktidarda olan koalisyon hükümeti, göçmen karşıtı politikalar izliyor. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Lig lideri Matteo Salvini, Riace Belediye Başkanı Lucano hakkındaki karar sonrası Facebook üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Kim bilir, İtalya'yı yine göçmenlerle doldurmak isteyen Saviano ve diğer tüm ‘İyi insanlar' bu karara ne diyecek?”

dpa,rtr/AÜ,CÖ

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