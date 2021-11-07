Antik çağlarda İtalya Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi.

İtalya, AB'nin kurucu üyeleri arasında. Makarna ve pizzanın anavatanı olan İtalya'nın ekonomisi dünyanın en büyükleri arasında. İtalya Roma, Venedik, Floransa gibi dünyaca tanınmış şehirleri, tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde her yıl çok sayıda turist ağırlıyor.