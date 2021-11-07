Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Antik çağlarda İtalya Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi.
İtalya, AB'nin kurucu üyeleri arasında. Makarna ve pizzanın anavatanı olan İtalya'nın ekonomisi dünyanın en büyükleri arasında. İtalya Roma, Venedik, Floransa gibi dünyaca tanınmış şehirleri, tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde her yıl çok sayıda turist ağırlıyor.
William Shakespeare, aşk trajedisi "Romeo ve Juliet" için İtalya’nın Verona kentinden ilham almıştı. Bugün dünyanın dört bir yanından aşıklar ve aşk acısı çekenler, Verona’daki Club di Giulietta yani Juliet Kulübü’ne mektup yazarak çare arıyor. Gelen mektuplara kulüpte gönüllü çalışan onlarca "Juliet" cevap veriyor.
Türkiye voleybolunun yeni yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transferinin ardından ilk röportajını DW Türkçe’ye verdi. Ebrar Karakurt ile voleybola nasıl başladığını, projelerini, çocukluğunu ve hayallerini konuştuk.