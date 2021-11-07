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İtalya

Antik çağlarda İtalya Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi.

İtalya, AB'nin kurucu üyeleri arasında. Makarna ve pizzanın anavatanı olan İtalya'nın ekonomisi dünyanın en büyükleri arasında. İtalya Roma, Venedik, Floransa gibi dünyaca tanınmış şehirleri, tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde her yıl çok sayıda turist ağırlıyor.

Aşk acısı çekenler Juliet’ten çare bekliyor | Verona’daki Juliet Kulübü 07.11.2021

William Shakespeare, aşk trajedisi "Romeo ve Juliet" için İtalya’nın Verona kentinden ilham almıştı. Bugün dünyanın dört bir yanından aşıklar ve aşk acısı çekenler, Verona’daki Club di Giulietta yani Juliet Kulübü’ne mektup yazarak çare arıyor. Gelen mektuplara kulüpte gönüllü çalışan onlarca "Juliet" cevap veriyor.
Migrants on a wooden boat wait to be rescued by German NGO search and rescue ship Sea-Eye 4 during a search and rescue (SAR) operation in the Mediterranean Sea, November 3, 2021. Picture taken November 3, 2021. Hugo Le Beller/Sea-Eye/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

İki yardım gemisi yüzlerce sığınmacıyla deniz ortasında kaldı 05.11.2021

"Sea Eye 4" ve "Ocean Viking" adlı iki yardım gemisi, Akdeniz'de kurtardıkları bini aşkın sığınmacıyı karaya çıkaracak liman arıyor. Kurtarılanlar arasında yüzlerce çocuk da bulunuyor.
U.S. President Joe Biden, left, and French President Emmanuel Macron shake hands during a meeting at La Villa Bonaparte in Rome, Friday, Oct. 29, 2021. A Group of 20 summit scheduled for this weekend in Rome is the first in-person gathering of leaders of the world's biggest economies since the COVID-19 pandemic started. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi 29.10.2021

Roma'da G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Biden ile Macron, iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açan denizaltı krizinin giderilmesine yönelik olumlu mesajlar verdiler.
Dresden 31.07.2021 Ein Schild mit dem Hinweis auf die Maskenpflicht klebt am Schaufenster eines Geschäfts auf der Einkaufsmeile Prager Straße. Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen gelten in Dresden ab dem Wochenende wieder schärfere Regeln. Von diesem Samstag an muss in der Landeshauptstadt beim Einkaufen und in einigen anderen Bereichen wieder Maske getragen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Bu kış hangi ülkeler koronaya hazırlıklı? 24.10.2021

Avrupa ülkelerinde salgınla mücadele farklılıklar gösteriyor. Kimi ülkelerde önlemler etkisini gösterirken kimi ülkelerde de vaka sayıları artışta. Türkiye de artış gösteren ülkelerden. Peki bu kış nasıl geçecek?
28/07/2021*** News Bilder des Tages Rome, Demonstration against the compulsory Green Pass organized by the Free Choice Committee, in Piazza del Popolo Pictured: PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Copyright: xPieroxTenaglix/xIPAx/xPieroxTenaglix

İtalya'da korona belgesi zorunluluğu yürürlüğe girdi 15.10.2021

İtalya'da 23 milyon çalışan bugünden itibaren sadece aşılı, iyileşmiş ya da negatif olduğunu kanıtlayan belgeyle işe gidebilecek. Belgesizleri 1500 euroya varan para cezası bekliyor.

Ebrar Karakurt'a İtalya'daki antrenmanında eşlik ettik 29.09.2021

Türkiye voleybolunun yeni yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transferinin ardından ilk röportajını DW Türkçe’ye verdi. Ebrar Karakurt ile voleybola nasıl başladığını, projelerini, çocukluğunu ve hayallerini konuştuk.

Turkey's Ebrar Karakurt prepares to play a point in the women's preliminary round pool B volleyball match between Russia and Turkey during the Tokyo 2020 Olympic Games at Ariake Arena in Tokyo on August 2, 2021. (Photo by Yuri Cortez / AFP) (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

Ebrar mutlu, biz mutlu 26.09.2021

"Reklamın gördüğü ilgiden firma da, Ebrar da, sevenleri de mutlu. Hangi ihtiyaçla yapıldığı anlaşılmayan analizi pek fazla izlenmeyen ama bolca tepki gören Ali Atıf Bey ise mutsuz olmalı." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

5.9.2021, Rom**** Foto Roberto Monaldo / LaPresse.05-09-2021 Roma .Politica.Musei Capitolini - Riunione dei ministri della Salute del G20.Nella foto Jens Georg Spahn (ministro Salute Germania), Roberto Speranza..Photo Roberto Monaldo / LaPresse.05-09-2021 Rome (Italy).Capitoline Museums - G20 Health MinistersÃ¢â¬â¢ Meeting .In the photo Jens Georg Spahn (Health Minister Germany), Roberto Speranza (Credit Image: Â© Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press

Almanya 100 milyon doz aşı bağışlayacak 05.09.2021

İtalya’da yapılan G-20 sağlık bakanları toplantısına katılan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesinin, farklı ülkelere sene sonuna dek 100 milyon doz aşı bağışlayacağını bildirdi.
Ein Boot mit 15 afghanischen Flüchtlingen, fünf Kindern, drei Frauen und sieben Männern, kommt auf der griechischen Insel Lesbos an, vor dem Patrouillenboot der britischen Grenztruppen HMC Valiant, die Teil der Frontex Mission ist. Ein Sprecher der türkkischen Regierungspartei AKP drohte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge kaum verhohlen damit, den Flüchtlingen im Land die Grenzen zu öffnen.

Türkiye'den AB’ye yasa dışı göçte artış 05.09.2021

AB Komisyonu’nun ilgili raporuna göre Avrupa Birliği‘ne yönelik yasa dışı göçte önemli oranda artış kaydediliyor. Türkiye’den Yunanistan’a geçişlerde de son bir buçuk yılın en yoğun dönemi yaşanıyor.
A civil protection rescue worker walks near smoke rising from a forest fire in the mountainous Tizi Ouzou province, east of Algiers, Algeria August 10, 2021. REUTERS/Abdelaziz Boumzar

Cezayir'deki yangınlarda 65 can kaybı 11.08.2021

Alevlerin söndürülemediği Cezayir'de 28'i asker olmak üzere 65 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yunanistan ile İtalya'nın Sicilya ve Sardunya adalarında da yangınlarla mücadele sürüyor.
This picture taken near the village of Gouves, on Euboea island, second largest Greek island, on August 8, 2021 shows a raging fire. - Hundreds of firefighters battled a blaze on the outskirts of Athens as several fires raged in Greece. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

Avrupa'nın güneyi alevlere teslim 09.08.2021

İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de yangınlar sürerken bölgede yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
TOPSHOT - A local resident walks as a wildfire rages near the village of Gouves, on Euboea island, second largest Greek island, on August 8, 2021. - Hundreds of firefighters battled a blaze on the outskirts of Athens as several fires raged in Greece. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

Rapor: Akdeniz'de sıcak hava dalgaları ve yangınlar artabilir 08.08.2021

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) taslak raporu, Akdeniz'in gelecekte iklim değişikliğinin merkezi olacağını ve bölgede sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yangınların artabileceğini ortaya koyuyor.
Waldbrände in Nordmazedonien - Kritische Lage, Dorf Macevo. 06.08.2021 Arbnora Memeti

Avrupa'nın güneyi yanıyor: Peki neden? 07.08.2021

Yaz mevsiminin henüz ortasına gelinmişken Türkiye, Balkanlar, İtalya ve Yunanistan'ı kasıp kavuran orman yangınları yıllık ortalamaların üzerine çıktı. Peki, neden?

ATHENS, GREECE - AUGUST 03: Flames are seen at forestland after a forest fire at the area of Varybobi, northeastern suburb of Athens, Greece on August 03, 2021. A wildfire broke out Tuesday afternoon in a forest in the Varybobi area in the northeast of Greece's Attica region, spreading fast due to dry conditions in the area, the fire department said. Dimitris Lampropoulos / Anadolu Agency

Meteorolojiden uyarı: Kuru hava ve yüksek sıcaklıklar on gün daha sürecek 04.08.2021

Türkiye, Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere Akdeniz ülkelerinde yangınlar yayılıyor. Almanya Meteoroloji Dairesi, hava durumunda önümüzdeki on gün zarfında değişiklik beklenmediğini açıklayarak uyardı.
Athen, Griechenland - Hitzewelle wie in fast ganz Griechenland auch im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen, Momentaufnahme am 30. Juni 2021. Hitzewelle in Athen *** Athens, Greece Heat wave as in almost all of Greece also in the center of the Greek capital Athens, snapshot on June 30, 2021 Heat wave in Athens. PUBLICATIONxNOTxINxGRE ANE5334044

Akdeniz’de rekor sıcaklıklar bekleniyor 02.08.2021

Orman yangınlarının sürdüğü Akdeniz ülkelerinde aşırı sıcaklara karşı yeni uyarılar yapıldı. Yunanistan'da sıcaklığın rekor kırması beklenirken aşırı sıcaklardan Türkiye ve İtalya'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.
IZMIR, TURKEY - DECEMBER 14 : A Turkish Coast Guard boat approaches Port of Dikili within a rescue operation for the refugees stuck in rocks in offshore Dikili, in Izmir, Turkey on December 14, 2017. Coast Guard rescue crews noticed an inflatable boat along with total of 68 refugees who were illegally attempting to make their way to enter the Greek Islands. Rescue crews waited until sunlight to operate and provide humanitarian aids to the refugees stuck in rocks. Evren Atalay / Anadolu Agency

Ege'de 200'den fazla Afgan sığınmacı yakalandı 28.07.2021

Ege Denizi'nde tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan çoğu Afgan 231 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından durduruldu.
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