İtalya sığınmacı gemisine el koydu

İtalyan mali polisi, Alman insani yardım örgütü Sea Watch'ın Hollanda bandıralı "Sea Watch 3" adlı gemisine Pazar akşamı el konulduğunu ve gemideki 47 sığınmacının botlarla Lampedusa Adası'na götürüldüğünü duyurdu.

Sea Watch, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kurtarılan sığınmacıların İtalya topraklarına ayak bastığını ve kendilerine İtalyan halkı tarafından kucak açıldığını duyurdu. Sea Watch, İtalyan halkına Twitter mesajında "Grazie Italia!"şeklinde teşekkür etti.

65 sığınmacı kurtarıldı

Akdeniz'de seyreden Hollanda bandıralı Sea Watch 3 gemisi, Çarşamba günü Libya açıklarında 65 sığınmacıyı kurtarmıştı. Mürettebat, kurtarılan sığınmacıların çoğunun aşırı yorgunluk, susuzluk ve deniz tutması nedeniyle bitkin olduğunu duyurmuş, intihar tehlikesi bulunan bazılarının acil psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine gemideki sığınmacılardan aralarında çocuk ve ailelerinin de bulunduğu 18 kişi tedavi için gemiden tahliye edilebilmişti.

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea Watch 3'ün karasularına yaklaşmaması konusunda uyarıda bulunarak "Limanlarımız kapalı ve kapalı da kalacak" demişti. Yaklaşık bir yıl önce göreve gelen İçişleri Bakanı, özel yardım kuruluşlarına bağlı kurtarma gemilerinin İtalya açıklarında demir atmalarını yasaklamış, bunun üzerine gemilerdeki sığınmacılar günlerce İtalya açıklarında mahsur kalmış, karaya ancak İtalya ve diğer başka ülkelerle uzun pazarlıklar sonucu çıkabilmişlerdi.

Sea Watch 3'teki sığınmacılar karaya çıkarıldı

Salvini'nin Sea Watch 3 gemisindeki sığınmacıların Sicilya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na getirildiğini televizyondan öğrendiği ve bu gelişme üzerinde bu kararın arkasında hangi hükümet yetkilisinin bulunduğunu öğrenmek istediği bildirildi.

İktidar koalisyonundaki popülist 5 Yıldız Hareketi'nden Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, el konulan gemideki sığınmacıların karaya çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

AP seçim konusu

İtalya'da denizden kurtarılan sığınmacılara yönelik politikalar şu sıralar 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamento (AP) seçimleri için ülkede önemli bir gündem maddesi. Salvini, seçim kampanyaları çerçevesinde kendisini İtalya'nın yasadışı göçle mücadelede en güçlü savunucusu olarak görüyor. Salvini'nin bugün kabineye bu konuda acil bir düzenleme sunması bekleniyor.

Düzenleme, İçişleri Bakanına kamu düzenini korumak için gemilerin İtalya karasularına girmesini yasaklama yetkisi tanıyor. Ayrıca bu karara uymayan yardım gemilerine İtalya'da karaya çıkardıkları sığınmacı başına 3 bin 500 ila 5 bin euro para cezası verilmesi öngörülüyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini

"Kuzey Kore ve Türkiye'nin içinde bulunduğu kurumdan insan hakları dersi almak gülünç"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İtalya Dışişeri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta planlanan düzenlemenin uygulamaya geçirilmemesi çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Salvini, Pazar günü yaptığı açıklamada, BM'nin çağrısını sert sözlerle eleştirerek, "Üyeleri arasında Kuzey Kore ve Türkiye'nin bulunduğu ve vergi mükelleflerine milyarlarca euroya mal olan uluslararası bir organizasyunun kalkıp İtalya'ya insan hakları konusunda ahlak dersi vermesi gülünç" diye konuştu.

AB, Akdeniz'de sığınmacı kurtarma operasyonlarını halihazırda durdurmuş durumda. Türkiye ile 2016 yılında varılan mülteci mutabakatının ardından Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçişler büyük ölçüde azalmış, Akdeniz rotasında ise hareketlilik artmıştı. Bu sığınmacıların çoğu AB ülkelerine Libya'dan açıldıkları teknelerle ulaşmaya çaılıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu güzergahı, "en ölümcül kaçış rotası" olarak nitelendiriyor.

AFP,MK/BK

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