İtalya: Koronadan ölenlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayan kişiler

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İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkede son altı ayda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun aşısını tamamlamamış kişiler olduğunu tespit etti.
İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) Şubat ayından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun aşısını tamamlamış kişiler olduğunu açıkladı.
Söz konusu çalışma kamu sağlığı kurumunun günlük Covid-19 ölümlerinin, aşı veri tabanı ile karşılaştırılmasıyla yapıldı. Çalışmada 1 Şubat-21 Temmuz 2021 aralığı dikkate alındı. Buna göre ülkede Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden 35 bin 776 kişiden yalnızca 423 kişinin iki doz aşı olduğu görüldü. Bu da aşı olduğu halde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin, toplam ölümlerin yüzde 1,2'sine denk geldiğini gösteriyor.
Çalışmada ayrıca, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80 olduğuna, ancak aşı olanlar arasında bu ortalamanın yüzde 88,6'ya çıktığına dikkat çekildi. Aynı şekilde iki doz aşı olduğu halde hayatını kaybeden kişilerin sağlık sorunlarının daha fazla olduğu da not edildi.
İtalya'da bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 57'si iki doz aşı oldu. İtalya'da dün itibariyle 4 bin 522 vaka kaydedilirken 24 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, vaka sayılarının artması sebebiyle kapalı spor salonları, havuzlar, müzeler, sinemalar ve kapalı restoranlarını kullanabilmek için aşı sertifikasını zorunlu kılmıştı. Geçen hafta alınan kararın ardından aşı randevularında gözle görülür bir artış olduğu belirtiliyor. İtalya'da koronavirüse karşı kampanyası bu yılın başında başlamıştı.
Reuters/DBN, JD
© Deutsche Welle Türkçe
Avrupa Birliği'nde 18 yaş üzeri kişilerin yüzde 70'i aşılandı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, böylelikle AB'nin Temmuz hedefine ulaştığını söyledi.
Sonbaharda dördüncü korona dalgasını bekleyen Almanya'da aşılanmayanların özgürlüklerinin kısıtlanması fikri tartışma yarattı.