İtalya Başbakanı Conte istifa etti

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte Cumhurbaşkanına istifasını sundu. Conte, koalisyon ortağının desteğini çekmesi üzerine meclisteki mutlak çoğunluğu kaybetmişti.
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Conte'nin istifasının ardından siyasi krizi aşmak üzere resmi istişarelere başlanacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi parti liderleriyle görüşmelere Çarşamba öğleden sonra başlayacağı, Conte'den müzakere sürecinde görevde kalarak hükümet işlerini sürdürmesini istediği kaydedildi.
Ülkede siyasi kriz, eski başbakan Matteo Renzi'nin iktidardaki merkez sol koalisyondan ayrılma kararıyla başlamış, Conte hükümeti meclisin üst kanadı Senato'daki mutlak çoğunluğunu kaybetmişti. 2018'deki genel seçimlerle başbakanlık görevine gelen Conte, 2019'da Renzi'nin desteğiyle ikinci hükümetini kurmuştu.
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İtalya'da koalisyonun küçük ortağının iki bakanını çekeceğini açıklaması üzerine Guiseppe Conte liderliğindeki hükümet dağılma noktasına geldi.
İtalya'da sosyal demokratlar ile popülist 5 Yıldız Hareketi arasında koalisyon hükümeti kuruldu. Hükümet, Perşembe düzenlenecek yemin töreninden sonra göreve başlayacak.
İtalya erken seçimin eşiğinden döndü. Beş Yıldız Hareketi, Demokrat Parti ile koalisyon için uzlaştı. Başbakanlık koltuğunda yine Giuseppe Conte oturması öngörülüyor.
İtalya'da koalisyon ortakları arasındaki kriz aşılamadı. Başbakan Giuseppe Conte görevinden istifa edeceğini açıkladı.