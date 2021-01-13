İtalya Başbakanı Conte istifa etti

İtalya Başbakanı: Türkiye'nin kararına üzüldüm

İtalya'nın ev sahipliğindeki Libya Konferansı sona erdi. İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'nin bir toplantıya davet edilmediği için konferansı terk etmesine üzüldüğünü, ancak "bu tür tepkilerin doğal olduğunu" söyledi.