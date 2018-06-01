 İtalya bütçe açığını düşürmek istiyor | EKONOMİ | DW | 04.10.2018

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EKONOMİ

İtalya bütçe açığını düşürmek istiyor

İtalya Hükümeti ek borçlanma ihtiyacının önemli oranda düşürüleceğini açıkladı. Koalisyonun seçim vaatlerini yerine getirmek için aşırı borçlanmayı göze alması AB Komisyonu'nun tepkisine yol açmıştı.

EU- und Italien-Flagge (picture-alliance/dpa/M. Murat)

İtalya hükümeti yoğun eleştiri alan orta vadeli bütçe planlarını değiştirdiğini duyurdu. Başbakan Giuseppe Conte önümüzdeki yıl ek borçlanmanın bir önceki hükümetin verdiği oranın üç katına çıkarak Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,4'ünü bulacağını ve bu oranın 2019'da yüzde 2,1, 2021 yılında ise yüzde 1,8 olacağını açıkladı. Roma yönetiminin bütçe açığının 2019 ve 2020 yıllarında GSYH'nın yüzde 2,4 olmasını kararlaştırması Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından eleştirilmişti. AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Pierre Moskovici, İtalya Hükümeti'nin Komisyon'un endişelerini ciddiye almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hükümet yetkililerince ek borçlanma oranının 2020'de yüzde 2,2, 2021 yılında ise yüzde 2,0 olmasının hedeflendiği belirtilmekteydi. Başbakan Conte mali politikalarındaki rotalarından ayrılmayacaklarını ancak bütçe giderlerini de kontrol altında tutacaklarını söyledi. Ekonomik büyüme için güçlü bütçeye ihtiyaçları olduğunu belirten Conte, öncelikle 2019 yılında cesur kararların alınacağını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

"Euro ile sorunumuz yok"

Başbakan Vekili Matteo Salvini'nin genel başkanlığındaki Kuzey Ligi (Lega) ve Luigi Di Maio'nun popülist Beş Yıldız partilerinden oluşan koalisyon hükümeti pahalı seçim vaatlerini yerine getirmeyi planlıyor. AB Komisyonu ise İtalya'dan disiplinli bütçe politikası izlemesini talep ediyor. İtalya'nın borç stoku GSYH'sının yüzde 131'ini buluyor. Maastricht kriterleri borç stoku oranının %60'ı aşmamasını öngörmekteydi. İtalya, milyarlarca Euro tutarındaki yardımla devlet iflasından kurtarılan Yunanistan'dan sonra AB'nin en borçlu ikinci ülkesi durumuna geldi.

İtalya Başbakanı Conte birikmiş borçların 2021 yılına kadar GSYH'nın yüzde 126,5'ine düşürüleceğini duyurdu. İtalya ile AB Komisyonu arasındaki bütçe anlaşmazlığı finans piyasalarında huzursuzluğa yol açmıştı ve yeni bir borç krizinin patlak vermesinden endişe edilmekteydi.

Avrupa Parlamentosu'nun endişelerini dağıtmaya çalışan, İtalya'nın Avrupa işleriyle yetkili Bakanı Paolo Savona "ülkesinin borçları yüzünden iflas etme tehlikesinin bulunmadığı düşüncesinde olduğunu" söyledi. Euro ile sorunları olmadığını ve ortak para birimini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Savona daha önce İtalya'nın Euro Bölgesi'ne dahil olmasını "tarihi hata" olarak nitelendirmişti.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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