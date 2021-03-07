 İsviçre’de peçe ve burka yasaklanıyor | AVRUPA | DW | 08.03.2021

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AVRUPA

İsviçre’de peçe ve burka yasaklanıyor

İsviçre’de pazar günü yapılan referanduma katılanların yüzde 51,2’si kadınların burka ve peçe türü giysiler kullanmalarına karşı olduklarını beyan etti.

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İsviçre'de kadınların gözleri dışında tüm vücutlarını kapatan burka ve peçe türü giysilerin yasaklanması konusunda pazar günü düzenlenen referandumun sonuçları açıklandı. Sonuçları duyuran İsviçre hükümeti, referanduma katılan İsviçrelilerin yüzde 51,2'sinin, kadınların ülke genelinde kamuya açık alanlarda burka veya peçe kullanmalarına karşı oldukları yönünde görüş bildirdiklerini açıkladı. İsviçre'den önce Fransa, Avusturya, Bulgaristan, Belçika ve Danimarka da kadınların tamamen kapanmalarını yasaklamıştı.

Burka ve peçe kullanımının yasaklanması ile ilgili referandum İsviçre Halk Partisi'ne (SVP) yakınlığıyla bilinen sağcı muhafazakar Egerkinger Komitesi'nin girişimleri sorucu düzenlendi. Komite, referanduma gidilmesi için başlattığı girişimin  asıl hedefinin Müslüman kadınların başlarını ve vücutlarını tamamen kapatmalarını önlemeye yönelik olduğunu açıkça belirtmese de, sözkonusu girişimin asıl amacının bu olduğu biliniyor.

Referandum öncesi düzenlenen kampanyalarda, yasağı destekleyenler "Radikal İslam'ı durdur" şeklinde bir slogan benimserken, yasa karşıtları düzenledikleri kampanyalarda yasağı savunan girişimi "saçma", "gereksiz" ve "İslam karşıtı" olarak adlandırıldı.

Sonucun resmiyet kazanmasıyla birlikte sağlık sorunu gibi istisnalar dışında Müslüman kadınlar, ibadethaneler dışında ülke genelinde vücudu tamamen örten burka giyemeyecek ve gözler dışında yüzü kapatan peçe takamayacak.

Kampanyada kullanılan bir afiş

Kampanyada kullanılan bir afiş

"İslam karşıtlığı teşvik ediliyor"

İsviçre'de olduğu kadar Avrupa'da ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere, dünya çapında tartışma yaratan referanduma karşı çıkanlar, söz konusu halk oylamasının İslam karşıtı ırkçılığı teşvik ettiğini öne sürüyor.

"Amacımız kadının baskı altına alınmasını engellemek"

İsviçre'de bu referandumun yapılmasını sağlayan girişim, 2009 yılında da önayak olduğu bir başka referandumla, ülkede yeni minareler inşa edilmesinin yasaklanmasını sağlamıştı. Sağ muhafazakar girişimin öncü isimlerinden Walter Wobmann, oylama öncesinde Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "amaçlarının kadının baskı altına alınmasını engellemek" olduğunu ifade ederek, "Kadının kişiliğinin yok sayılmasının bizde yeri yoktur, bu sebepten bu girişimi başlattık. Bizde yüz gösterilir, bu özgürlükçü, demokratik toplum düzenimizin bir işaretidir" demişti.

2018 yılında yapılan son sayımlara göre Müslümanlar İsviçre'de halkın yüzde 5,3'ünü oluşturuyor. Bunlar arasında peçe takan kadınların oranının ise yaklaşık yüzde 30 olduğu sanılıyor.

dpa,DW / ET,SSB,TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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