Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

İsviçre

Batı Avrupa'da bir ülke. İsviçre'nin kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, ve doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır.

İsviçre başkent Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir cumhuriyet. Zürih ve Cenevre gibi iki büyük kentin yer aldığı ülke çok sayıda uluslararası örgütün merkezine de ev sahipliği yapıyor. İsviçre, AB ve Euro Bölgesi üyesi değil.

An electoral poster showing a baby crying and reading in German: Children on demand? No to sperm donation and marriage for all is seen ahead of a nationwide votation on the marriage for all in Zweisimmen, Berner Oberland, on September 12, 2021. - While apartment-hunting with his partner 30 years ago, Thierry Delessert was repeatedly asked whether they were cousins, or gay. He knew the latter answer would automatically see their application thrown out. The 56-year-old historian still recalls his run-ins with suspicious real estate agents in Switzerland, where police in some places were still keeping registers of homosexuals. Three decades later, in a referendum on September 26, 2021, the wealthy Alpine nation looks set to allow same-sex couples to marry, and grant them the same rights as their heterosexual counterparts. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasaya onay 26.09.2021

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasayla ilgili düzenlenen referandum tamamlandı. Halkoylamasına katılanlarla seçim sonrası yapılan anketin ilk sonucuna göre yasaya onay çıktı.
An electoral poster showing a baby crying and reading in German: Children on demand? No to sperm donation and marriage for all is seen ahead of a nationwide votation on the marriage for all in Zweisimmen, Berner Oberland, on September 12, 2021. - While apartment-hunting with his partner 30 years ago, Thierry Delessert was repeatedly asked whether they were cousins, or gay. He knew the latter answer would automatically see their application thrown out. The 56-year-old historian still recalls his run-ins with suspicious real estate agents in Switzerland, where police in some places were still keeping registers of homosexuals. Three decades later, in a referendum on September 26, 2021, the wealthy Alpine nation looks set to allow same-sex couples to marry, and grant them the same rights as their heterosexual counterparts. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasa için referandum 26.09.2021

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için bugün referandum düzenleniyor. Hükümet ve parlamento ilgili yasa değişikliğini onaylamıştı.
Blue domed churches and traditional white houses facing Aegean Sea with warm sunset light in Oia, Santorini, Greece

Almanya, Yunanistan ve Fransa'yı risk bölgeler listesinden çıkarttı 18.06.2021

Almanya, yaz başlarken tatil için tercih edilen Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkeleri "riskli bölgeler" listesinden çıkarttı. Bu ülkelerden gelenlere Almanya'ya girişte uygulanan kurallar gevşetildi.

epa02625235 Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) welcomes U.S. Vice President Joe Biden (L) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV

İlk Biden-Putin buluşması 16 Haziran'da 25.05.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme teklifini uzun zamandır değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kararını verdi. İki lider 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

28.04.2021 United Nations Secretary-General Antonio Guterres, Cypriot President and Greek Cypriot leader Nicos Anastasiades, Turkish Cypriot leader Ersin Tatar, British Foreign Secretary Dominic Raab,Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and Greece's Foreign Minister Nikos Dendias talk during a meeting at the United Nations European headquarters in Geneva, Switzerland April 28, 2021.Stavros Ioannides/PIO/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Kıbrıs sorununa çözüm başka bahara kaldı 29.04.2021

BM öncülüğünde Cenevre'de yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadı. BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Sorunu'na çözüm aramaya devam edeceğini ve "pes etmediğini" belirtti.
ARCHIV - 19.07.2010, Schweiz, Jungfraujoch: ILLUSTRATION - Touristinnen mit Kopftuch vor einer Schweizer Nationalflagge auf dem Jungfraujoch im Berner Oberland. In der Schweiz führt St. Gallen als zweiter Kanton nach dem Tessin ein Verhüllungsverbot ein. Im Volksmund ist von Burka-Verbot die Rede, weil damit die Verschleierung muslimischer Frauen verhindert werden soll. 66,65 Prozent waren dafür, wie die Regierung am Sonntag (23.09.2018) mitteilte. Der Kanton liegt südlich des Bodensees und hat rund 500 000 Einwohner. Foto: Marcel Bieri/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

İsviçre’de peçe ve burka yasaklanıyor 08.03.2021

İsviçre’de pazar günü yapılan referanduma katılanların yüzde 51,2’si kadınların burka ve peçe türü giysiler kullanmalarına karşı olduklarını beyan etti.

FILE PHOTO: A Swiss national flag flies behind a poster of the initiative committee against wearing the burqa (Verhuellungsverbot) reading Stop extremism! Veil ban -Yes in Berikon, Switzerland February 12, 2021. On March 7 Switzerland's voters will decide about a nationwide veil ban. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

İsviçre’de burka ve peçe yasağı geliyor 07.03.2021

İsviçre’de Müslüman kadınların vücudu tamamen kapatan burka ve yüzü, gözler hariç örten peçe kullanmasının yasaklanmasını öngören referandumda, ilk tahminlere göre yüzde 51 oranında evet oyu verildi.
Department of anesthesiology and resuscitation for patients with COVID-19 disease in the Frydek Mistek, Czech Republic, November 20, 2020. There were another 4,377 coronavirus cases in the Czech Republic on Monday, about 1,000 fewer than a week ago, while the COVID-19-related death toll rose to 7,360, according to the latest information released by the Health Ministry, November 24, 2020. (CTK Photo/Vladimir Prycek)

Koronavirüs: Çekya'dan yardım talebi 05.03.2021

Çekya, endişe verici boyutlara ulaşan yeni vaka sayıları ve hastanelerdeki kapasite yetersizliği nedeniyle Almanya, İsviçre ve Polonya'dan yardım istedi.
09.11.2020 *** Stephanie Williams, Acting Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Support Mission, left, and Tunisian President Kais Saied attend the opening ceremony of the Libya's peace talks in Tunis, Tunisia, Monday Nov. 9, 2020. Libya's rival factions began much-awaited political peace talks in Tunisia's capital on Monday brokered by the United Nations, with a goal of drawing a roadmap to presidential and parliamentary elections. (AP Photo/Hassene Dridi)

Libya'da seçim süreci başladı 01.02.2021

Libya'da başbakan ve başkanlık konseyi üyelerinin seçileceği beş günlük süreç başladı. Kurulacak geçici birlik hükümeti, ülkeyi 24 Aralık'ta planlanan seçimlere götürecek.
Bei Minustemperaturen sitzt ein Bettlerin am 24.01.2013 in der schneebedeckten Füßgängerzone in der Innenstadt von Hannover (Niedersachsen). Foto: Holger Hollemann/dpa | Verwendung weltweit

AİHM: Dilenciye hapis cezası insan hakkı ihlalidir 19.01.2021

AİHM, bir şahısa dilencilik yaptığı için hapis cezası veren İsviçre’yi haksız buldu. Mahkeme, temel ihtiyaçların karşılanması için dilenme hakkının engellenemeyeceğine hükmetti.

Skiers wearing face masks ride a chairlift on the opening day of the Verbier ski area in the Swiss Alps during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Verbier, Switzerland, Friday, October 30, 2020. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Des skieurs avec des masques de protection sont sur un telesiege lors de l'ouverture du domaine skiable de Verbier avant de descendre a ski la piste du Lac des Vaux pendant la crise du Coronavirus (Covid-19) le vendredi 30 octobre 2020 a Verbier. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) |

İsviçre 10 bin İngiliz turistin peşine düştü 22.12.2020

İngiltere'de koronavirüs mutasyonunun görülmesi İsviçre'yi alarma geçirdi. Ülkeye kısa süre önce İngiltere'den gelen yolculara 10 gün karantina mecburiyeti getirildi. Yetkililer şimdi 10 bin İngiliz'in peşine düştü.
08.09.2020, Bayern, München: Grundschulkinder kommen an ihrem ersten Schultag des neuen Schuljahres in die Grundschule an der Tumblingerstraße. In Bayern beginnt für knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler am 08.09.2020 unter Corona-Bedingungen das neue Schuljahr. Foto: Sven Hoppe/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über den ersten Schultag in Bayern 2020/21. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Araştırma: Pandemi ile çocukların hayat memnuniyeti azaldı 26.11.2020

Almanya, Lüksemburg, İsviçre ve Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre, pandemi öncesinde hayatından memnun olduğu söyleyen çocukların oranı yüzde 95'ten fazlayken, pandemi ile birlikte bu oran yüzde 53'e düştü.

2020-07-23 13:48:21 AMSTERDAM - Touristen und Tagesausflügler auf dem Damrak. Die Stadt Amsterdam ergreift zusätzliche Maßnahmen gegen die Menschenmassen und hofft, die weitere Ausbreitung des Koronavirus zu verhindern. ANP KOEN VAN WEEL |

Koronavirüs vakaları artıyor, tüm dünyada önlemler sertleşiyor 19.10.2020

Dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 40 milyonu geçerken tedbirler de sertleştiriliyor.
DEUTSCHLAND, HANAU, 16.12.2008, -Häuslebauer- - Mann baut aus Goldbarren - 1000 g aus 999,9 Feingold ein Haus. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Koronavirüs salgını zenginlere yaradı 07.10.2020

Danışmanlık firması PwC ve İsviçre bankası UBS’in hazırladığı bir rapor salgın döneminde zenginlerin varlıklarının daha da arttığını ortaya koydu.
10.12.2018, Niedersachsen, Hannover: Ein ICE ohne Lokführer steht im Hauptbahnhof. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Die Deutsche Bahn stellte deswegen bundesweit den Fernverkehr ein. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Makinist komplo teorisyenlerini tiye aldı 15.05.2020

Almanya’da sayısı son günlerde artan komplo teorilerini tiye alan makinist, yaptığı anonsta yolcuları hükümetin "gizli" planlarına karşı korunmak için maske takmaya davet etti.
01.04.2020, Niedersachsen, Braunschweig: Die Wissenschaftlerin Katharina Kleilein prüft im Labor des Life-Science-Unternehmens Yumab mit einer Farbreaktion, ob sich Antikörper auf einer Elisa Platte an ein Antigen gebunden haben. Das Startup-Unternehmen forscht zur Entwicklung menschlicher Antikörper und versucht so Medikamente gegen Covid-19 zu entwickeln. Foto: Ole Spata/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'ya Roche’dan milyonlarca antikor testi 04.05.2020

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche’un geliştirdiği 3 milyon antikor testinin bu ay içinde Almanya’ya gönderileceği belirtildi. Sağlık Bakanı Spahn, önümüzdeki aylarda şirketten ayda 5 milyon test alacaklarını açıkladı.
Daha fazlasını göster