Batı Avrupa'da bir ülke. İsviçre'nin kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, ve doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır.

İsviçre başkent Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir cumhuriyet. Zürih ve Cenevre gibi iki büyük kentin yer aldığı ülke çok sayıda uluslararası örgütün merkezine de ev sahipliği yapıyor. İsviçre, AB ve Euro Bölgesi üyesi değil.