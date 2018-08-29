 İsveç’teki seçimlerde aşırı sağcıların oylarını artırması bekleniyor | AVRUPA | DW | 09.09.2018

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AVRUPA

İsveç’teki seçimlerde aşırı sağcıların oylarını artırması bekleniyor

İsveç’te bugün parlamento seçimleri yapılıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, aşırı sağcı parti İsveç Demokratları'nın oylarını artırması bekleniyor.

Schweden Stockholm Parlamentswahl (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

İsveç'te bugün parlamento seçimleri yapılıyor. TSİ 09.00'da açılan sandıklar saat 21.00'da kapanacak. Yaklaşık 7,5 milyon seçmenin olduğu İsveç'te ilk tahmini sonuçların sandıkların kapanmasından sonra alınması bekleniyor.

Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, iktidarda bulunan sosyal demokrat Başbakan Stefan Löfven'in seçimlerden birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor. Ancak anketlere göre, Löfven'in geçen seçimlerde yüzde 31 olan oy oranının yüzde 25'e düşeceği tahmin ediliyor.

Aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın (SD), oyların yüzde 20'sini alarak, sandıktan ikinci parti olarak çıkması bekleniyor. 2014 yılında yapılan seçimlere göre, aşırı sağcıların oylarını yaklaşık 7 puan artırabileceği belirtiliyor. Fakat ülkede yapılan seçim anketlerinde sonuçların birbirinden farklılık gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Schweden Stockholm Parlamentswahl (Reuters/I. Kalnins)

Yaklaşık 7,5 milyonun seçmenin olduğu İsveç'te aşırı sağcıların oylarını artırması bekleniyor

1988 yılında kurulan İsveç Demokratları, seçim kampanyasını hükümetin göç politikasından memnun olmayan İsveçlilerin kaygıları üzerinden yürüttü. İsveç'te ekonomik gelişmeye, işsizlik oranın düşük olmasına rağmen, halkın bazı kesimlerinde geleceğe dönük kaygılar yaşanıyor. İsveç Demokratlarının da bu kaygıları kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı ifade ediliyor. 2015 yılından beri İsveç'e yaklaşık 300 bin mülteci geldiği belirtiliyor. İsveç, nüfusuna oranla Avrupa'da en çok mülteci kabul eden ülke durumunda bulunuyor.

Olası hükümet seçenekleri

İsveç'te yeni hükümetin kurulmasının haftalar sürebileceğine dikkat çekiliyor. Sosyal demokratların oylarının düşmesi halinde, Yeşiller ile koalisyon kurmak için tahmini 349 sandalyeli parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratları ile koalisyon kurulmasına bütün partiler karşı çıkıyor. Aşırı sağcıların oylarını artırması nedeniyle, muhafazakâr ve liberal partilerin katılımı ile dörtlü bir koalisyon kurulmasının ise pek mümkün görünmüyor. Bu durumda, sosyal demokratların azınlık hükümeti kurmak zorunda kalabileceğine işaret ediliyor.

DW,AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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