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İsveç, parlamenter monarşi ile yönetilen bir Kuzey Avrupa ülkesidir.
İskandinavya Yarımadası'nın doğusunda yer alan ülke Avrupa Birliği üyesidir. NATO üyeliği ise bulunmamaktadır. Ülke nüfusu yaklaşık 10 milyondur.
Türkiye’de 100’e yakın Ezidi köyü var ama çoğu boşalmış durumda. Ezidilerin büyük bir kısmı Almanya ve İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göç etmiş. Kalanlar ise kültürlerini yaşatmakta zorlanıyor. Şanlıurfa’da bir Ezidi köyüne konuk olduk. Ve Ezidileri, yaşadıkları her ülkede ziyaret etmiş ve araştırmalarını dördü aşkın kitapta toplamış Bilgi Üniversitesi'nden Amed Gökçen ile konuştuk.