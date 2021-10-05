Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

İsveç

İsveç, parlamenter monarşi ile yönetilen bir Kuzey Avrupa ülkesidir.

İskandinavya Yarımadası'nın doğusunda yer alan ülke Avrupa Birliği üyesidir. NATO üyeliği ise bulunmamaktadır. Ülke nüfusu yaklaşık 10 milyondur.

Illustration: Nobelpreis für Physik 2021 für Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi

Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanına verildi 05.10.2021

Bu yıl Nobel Fizik Ödülü, iklim konusunda çalışmalar yapan Alman Klaus Hasselmann ile Amerikalı Syukuro Manabe ve İtalyan Giorgio Parisi’ye verildi. Geçen yıl da bu daldaki ödülü yine bir Alman bilim insanı paylaşmıştı.

Sweden's Prime Minister Stefan Loefven addresses a press conference on June 28, 2021 at Rosenbad in Stockholm, where he announced his resignation one week after he lost a vote of no confidence in parliament. (Photo by Stina STJERNKVIST / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT

İsveç Başbakanı istifa etti 28.06.2021

Geçen hafta yapılan güvenoylamasını kaybeden İsveç Başbakanı Stefan Löfven, istifasını duyurdu. 63 yaşındaki siyasetçi böylece ülkesinde bir güvenoylaması sonucu hükümeti düşen ilk başbakan oldu.

Ortadoğu’nun ötekileştirilen ve yanlış tanınan halkı: Ezidiler 03.05.2021

Türkiye’de 100’e yakın Ezidi köyü var ama çoğu boşalmış durumda. Ezidilerin büyük bir kısmı Almanya ve İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göç etmiş. Kalanlar ise kültürlerini yaşatmakta zorlanıyor. Şanlıurfa’da bir Ezidi köyüne konuk olduk. Ve Ezidileri, yaşadıkları her ülkede ziyaret etmiş ve araştırmalarını dördü aşkın kitapta toplamış Bilgi Üniversitesi'nden Amed Gökçen ile konuştuk.
©Chris Huby / Le Pictorium/MAXPPP - Chris Huby / Le Pictorium - 06/07/2017 - Syrie / Rojava / Raqqa - Syrie / Tal Abyad / Ceremonie du jeudi soir qui attire une grande partie de la ville, entre citoyens, militaires et politiques, a la fois kurdes et arabes / Ce soir, il s'agit d'enterrer trois combattants arabes / Plusieurs groupes arabes de la FDS (Forces democratiques syriennes) sont installes dans des maisons reprises a Daesh. Cette unite appartient a Liwa Al-Tharir (ndlr : la brigade de la liberte), une brigade de combattants arabes qui a decide d'en decoudre avec les fanatiques de l'EI. Chris Huby / Le Pictorium - SYRIE / The Freedom Katiba against RAQQA / LIWA AL TAHRIR - 06/07/2017 - Syria / Rojava / Raqqa - Syria / Tal Abyad / Thursday evening ceremony that attracts much of the city, between citizens, military and political, both Kurdish and Arab / Tonight, it is to bury three Arab fighters / Several Arab groups of The SDF (Syrian Democratic Forces) are installed in houses taken over in Daesh. This unit belongs to Liwa Al-Tharir, a brigade of Arab fighters who decided to fight with the fanatics of the EI. Foto: Chris Huby / Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

İsveç ile YPG krizi 20.04.2021

İsveç dışişleri ve savunma bakanlarının Suriye'deki PYD ve YPG'lilerle yürüttüğü görüşmeler üzerine İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
VETLANDA 20210303 Avsp?rrningar, r?ddningstj?nst och polis p? platsen i centrala Vetlanda d?r en man skjutits i samband med ett polisingripande. Patrullerna larmades till platsen sedan mannen g?tt till angrepp med ett tillhygge mot flera personer. Foto: Carl Carlert / TT / kod 11357 *** FRI F?R ABONNENTER TOM 20210304, D?REFTER BETALBILD ***

İsveç'te saldırı: Sekiz yaralı 03.03.2021

İsveç'te küçük bir kasabada düzenlenen saldırıda 8 kişi yaraladı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken polis terör şüphesi üzerinde duruyor.

08.02.2021 ©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Thomas Brégardis ; Rennes ; 08/02/2021 ; Polyclinique Saint-Laurent de Rennes. 14 000 vaccins Astrazeneca sont arrivés en Bretagne le samedi 6 février. La Polyclinique Saint-Laurent à Rennes poursuit la campagne auprès de son personnel soignant avec les premières injection du vaccin Asrtazaneca Photo: Thomas Brégardis / Ouest-France - Rennes. 14,000 Astrazeneca vaccines arrived in Brittany

DSÖ AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi 15.02.2021

Dünya Sağlık Örgütü, İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca firmasının Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Muhafaza etmesi daha kolay olan aşının yoksul ülkelere gönderilmesi hedefleniyor.

International crisis, conceptual artwork International crisis, conceptual computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006/3971 International Crisis conceptual Artwork International Crisis conceptual Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006

Avrupa ülkelerinden Rus diplomatlara sınır dışı 08.02.2021

Diplomatları Rusya tarafından sınır dışı edilen Almanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinden birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Rusya Avrupalı diplomatları yasa dışı gösteriye katılmakla suçlamıştı.
International crisis, conceptual artwork International crisis, conceptual computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006/3971 International Crisis conceptual Artwork International Crisis conceptual Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006

Rusya, AB ülkelerinden diplomatları sınır dışı ediyor 05.02.2021

Rusya, Navalni protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya'dan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi.

Themenbild,Symbolfoto:Corona Impfstoff. Einfacher und billiger Astrazeneca macht den Impfstoff fuer die Massen. Eine Hand in Gummihandschuhe gehuellt haelt eine Einwegspritze und zieht Impfstoff zur Injektion aus einer Impfdose.

AstraZeneca AB'ye onay başvurusu yaptı 12.01.2021

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi koronavirüs aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu. AB'den onay alan ikinci aşı Moderna'nın ilk parti sevkiyatı ise Almanya'ya ulaştı.
Vaccine research. File photo dated 05/10/09 of a person receiving a vaccination. Scientists have developed a new method that they believe could cut the cost of making and transporting vaccines by by about 80%. Issue date: Tuesday January 21, 2020. Researchers in Mexico say their technique also can also be used to produce vaccines that can be stored at room temperature and have a longer shelf-life. See PA story SCIENCE Vaccine. Photo credit should read: David Cheskin/PA Wire URN:49737515 |

Oxford'un koronavirüs aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor 23.11.2020

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının yüzde 70 koruma sağladığı bildirildi.
STOCKHOLM 20201012 Peter Fredriksson, ordf?rande f?r kommitt?n f?r ekonomisk vetenskap, och G?ran K. Hansson, st?ndig sekreterare f?r Vetenskapsakademien, presenterar ?rets Nobelpristagare i ekonomi under en presstr?ff p? Kungliga Vetenskapsakademien. Paul R Milgrom och Robert B Wilson delar p? Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040 |

Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi 12.10.2020

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'ne ABD'li ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'ın layık görüldüğünü açıkladı.

(FILES) In this file photo taken on September 29, 2019 Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a demonstration in Moscow. - Navalny's test results 'indicate poisoning' and long-term effects 'cannot be ruled out', Berlin hospital on August 24, 2020 said. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)

Almanya: Fransa ve İsveç Navalni’nin zehirlendiğini doğruladı 14.09.2020

Almanya’da federal hükümet Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğine dair bulguların Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar tarafından da doğrulandığını açıkladı.
15.juni.2020, FRabnkfurt, Deutschland - JUNE 15: A passenger walks to Lufthansa check in counter at Frankfurt Airport during the novel coronavirus pandemic on June 15, 2020 in Frankfurt am Main, Germany. Countries across Europe are eliminating many lockdown measures and lifting restrictions on travel between most European Union member states. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Almanya Avrupa'daki son ülkeye yönelik uyarıyı da kaldırdı 14.07.2020

Almanya, İsveç'e yönelik seyahat uyarısını kaldırdı. Böylece Alman Dışişleri Bakanlığının koronavirüs salgını nedeniyle seyahat uyarısında bulunduğu Avrupa ülkesi kalmadı.
MALM? 2020-06-25 En skylt informationsskylt med texten ?I Malm? ?r det n?ra till allt. Men nu beh?ver vi h?lla avst?nd? p? Scaniabadet i Malm? i h?gsommarv?rmen p? torsdagen. Malm? Stad har satt ut ett antal informationsskyltar och anslag p? stadens badplatser som informerar om vikten av att h?lla avst?nd under den p?g?ende coronapandemin. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 |

İsveç korona kriz stratejisini gözden geçiriyor 03.07.2020

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede sokağa çıkma kısıtlamalarının konmadığı İsveç’te hükümet mücadele stratejisini gözden geçirmeye karar verdi.
23.01.1983 Portrait of Swedish Prime Minister Olof Palme as he attends a colloquium organized by french Socialist Party called Meeting with actors of change, on January 23, 1983 in Paris. / AFP / - (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)

İsveç'te Olof Palme soruşturması kapatıldı 10.06.2020

İsveç'te Başsavcılık, eski başbakanlardan Olof Palme'nin 1986 yılında öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın, baş şüphelinin 2000 yılında ölmesi nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Der offizielle Spielball der Bundesliga Derbystar liegt mit Mundschutz auf einem Fußballplatz. Köln, 11.04.2020 | Verwendung weltweit

"Bundesliga’nın devamı bir varlık meselesi" 24.04.2020

Alman basınında, Merkel’in korona önlemlerinin gevşetilmesi karşısındaki ihtiyatlı tavrı, sürü bağışıklığının yoksul ülkelerde neden uygulanamayacağı ve Bundesliga’nın yeniden başlamasına ilişkin tartışmalar öne çıkıyor.
Daha fazlasını göster