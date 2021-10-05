Ortadoğu’nun ötekileştirilen ve yanlış tanınan halkı: Ezidiler

Türkiye’de 100’e yakın Ezidi köyü var ama çoğu boşalmış durumda. Ezidilerin büyük bir kısmı Almanya ve İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göç etmiş. Kalanlar ise kültürlerini yaşatmakta zorlanıyor. Şanlıurfa’da bir Ezidi köyüne konuk olduk. Ve Ezidileri, yaşadıkları her ülkede ziyaret etmiş ve araştırmalarını dördü aşkın kitapta toplamış Bilgi Üniversitesi'nden Amed Gökçen ile konuştuk.