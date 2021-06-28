İsveç Başbakanı istifa etti

İsveç, pandeminin ortasında siyasi bir krizle karşı karşıya kaldı. Başbakan Stefan Löfven, 21 Haziran’da gerçekleştirilen güvenoylamasını kaybettikten bir hafta sonra istifasını açıkladı. Löfven’in güvenoylamasını kaybetmesi, erken seçim ya da istifa seçeneklerini gündeme getirmişti.

2014’ten bu yana görevde olan Sosyal Demokrat Başbakan, istifasını duyurduğu basın toplantısında, "Pandeminin ve bu durumun getirdiği zorlukların ortasında, olağanüstü bir durumda bulunan ülke için erken seçimin en ideal seçenek olmadığını" dile getirdi.

Meclis Başkanı Andreas Norlén, hükümeti kurmakla görevlendirilecek yeni adayı belirleme sürecini başlatacak. Bu durumda, Löfven’in yeniden bir şansı olabilir. Nitekim eski Başbakan, "Parlamentonun tolere edebileceği bir hükümete başkanlık etmeye hazır olduğunu" duyurdu. Löfven, hangi partilerle koalisyona gidebileceği konusunda ise görüş bildirmedi.

Kiralık konut piyasasının liberalleştirilmesine yönelik tartışmalar

63 yaşındaki siyasetçi, 2018 seçimlerinden sonra Yeşiller’le bir azınlık hükümeti oluşturmuştu. Bu azınlık hükümetine, iki küçük merkez sağ partinin yanı sıra Sol Parti de dışarıdan destek veriyordu. Ancak hükümetin kiralık konut piyasasının liberalleştirilmesine ilişkin yasada değişikliğe gitme planı, Sol Partinin tepkisini çekmiş, parti üzerinde mutabakat sağlanamayan bu konu üzerine hükümetten desteğini çekme kararı almıştı. Böylece İsveç Demokratlar partisinin çağrısıyla gidilen 21 Haziran’daki güvenoylaması Löfven hükümetinin düşmesiyle sonuçlanmıştı. Löfven, İsveç tarihinde bu tür bir güvenoylamasıyla hükümeti düşen ilk başbakan oldu.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan İsveç Demokratlar partisinin 2018 seçimlerindeki hızlı yükselişi İsveç siyasetindeki dengeleri alt üst etmişti. Söz konusu parti, şu anda İsveç parlamentosunun en büyük üçüncü partisi konumunda.

Reuters,dpa / SÖ,ET

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