 İstisnasız maske dönemi başlıyor | TÜRKİYE | DW | 08.09.2020

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TÜRKİYE

İstisnasız maske dönemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı valiliklere "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre kamuya açık alanların tamamında maske takma zorunluluğu getirildi ve eğlence yerlerinde gece yarısından sonra müzik yasaklandı.

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İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gönderilen genelgeye göre lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilirken, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınması yasaklanıyor. Ayrıca kamuya açık alanların tamamında istisnasız bir şekilde maske takma zorunluluğu yürürlüğe giriyor.

Alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, salgının yayılma hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında bu kararların alındığı belirtildi.

Ülke genelinde cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi kamuya açık tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız bir biçimde maske takma zorunluluğu getirildi.

Geceyarısından sonra müzik yasağı

Genelgeye göre restoran, kafe, otel ve buna benzer tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak. 

Ayakta yolculuk olmayacak

Genelgeye göre koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan minibüs, midibüs, otobüs gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanmasının mümkün olmadığı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. 

Bunların dışında kalan metro, tramvay gibi raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda ve sayıda ayakta yolcu alınabileceği il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından belirlenecek.

Raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği bir yere asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenecek.

DHA / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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