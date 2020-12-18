İstinaf, Gezi davasındaki beraat kararlarını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu dokuz sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. İstinaf, dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin kararı oy birliğiyle alındı.

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2020'de sanıklar Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında beraat kararı vermişti.

Sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açılmıştı.

Osman Kavala

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine hükmetmişti.

Mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Kavala'nın da tahliyesine karar vermişti. Ancak Kavala tahliye edildiği gün, daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından yeniden tutuklanmıştı.

Avrupa Parlamentosu dün aldığı kararda, üç yılı aşkın süredir cezaevinde olan Kavala'nın, hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi çağrıları gereği "derhal serbest bırakılmasını" talep etmişti.

DW / CÖ,ET

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