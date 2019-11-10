İstifa eden Evo Morales ülkesinden ayrıldı

Ordu ve polis yetkilileri tarafından istifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın kendisine yaptığı sığınma teklifini kabul etti. Morales twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bolivya'yı terketmenin canını acıttığını belirterek, yakında "daha güçlü ve enerjik" biçimde geri döneceğini ifade etti. 60 yaşındaki Morales Bolivya halkından şiddet kullanarak hukuk devletini yıkmak yerine barışı korumalarını istedi. Muhalefetin Cochabamba'daki evine saldırı düzenlediğini, Villa Victoria'daki bir başka evini ise yakmak istediği suçlamasında bulunan Morales, geceyi kendisini destekleyenlerle birlikte bir evde yerde yatarak geçirdiğini kaydederek bir fotoğraf paylaştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard konuşla ilgili açıklamada, Morales'in ülkesinde can güvenliğinin tehlikede olduğunu, bu nedenle Meksika'nın kendisine sığınma teklifinde bulunduğunu belirtti. Meksika Morales'in Bolivya'ya gönderdiği uçağa binerek ülkesini terkettiğini duyurdu.

Morales ülkeyi terketme kararı almadan önce uzun yıllar sendika lideri olarak çalıştığı Cochabamba'ya yerleşeceğini ilan etmişti. Evo Morales'in istifası ile boşalan devlet başkanlığı koltuğuna ise seçimlere kadar Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçmesi bekleniyor.

İstifa süreci nasıl başladı?

Morales'i ülkeyi terketmeye götüren olaylar 20 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimleriyle başlamıştı. Seçimleri Morales'in kazandığı açıklanmış, muhalif rakibi Carlos Mesa manipülasyon yapıldığını ileri sürerek protesto gösterileri çağrısında bulunmuştu.

Resmi Seçim Komisyonu'nun seçimlerin galibi olarak Morales'i ilan etmesiyle şiddet olayları daha da tırmanmıştı. Muhalefet Morales'in katılmadığı seçimlere gidilmesini talep ediyor. Morales pazar günü istifa ettiğini açıklamış ancak şiddet olayları buna rağmen dinmemişti. Yaşananları "darbe" olarak nitelendiren Morales ordu ve polis yetkililerinin çağrısı üzerine istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman televizyondan vatandaşlara seslenerek askerlere devriye gezmelerini ve şiddete başvuranlara müdahale etmeleri emrini verdi.

Bolivya'da Morales'in ardından Savunma Bakanı Javier Zavaleta Lopez de istifa kararı aldı. Twitter hesabından açıklama yapan bakan, son günlerde yaşananlar nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Bakan istifa açıklamasında orduya halka müdahale etme talimatı vermediğini söyledi.

epf, AFP, dpa / HT, MK

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