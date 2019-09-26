İstanbullular'da deprem korkusu

İstanbul'da dün Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.7, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘na (AFAD) göre ise 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında korku ve endişeye neden oldu. Beyoğlu, Sultangazi, Kasımpaşa ve Halkalı'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. TSİ 23:20'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu depremin de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi dün gece yarısından itibarın 59 artçı sarsıntının meydana geldiğini, bunlardan 12'sinin Marmara Denizi dışında olduğunu belirtti.

İTÜ'den deprem açıklaması: Durum kritik

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Marmara Fayı üzerine üniversitede uzun yıllardır uluslararası araştırmalar yürüten Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. M. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş'un değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada son iki günde meydana gelen iki depremin (4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki) tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olmasının durumun kritikliğine işaret ettiği belirtildi. Açıklamada bu durum şöyle açıklandı:

"Deniz tabanında yapılan jeoloji, jeodezi ve sismoloji çalışmaları Kumburgaz fayının çok uzun bir süredir kırılmadığı, kilitli olduğu ve Marmara Denizi'nde olması beklenen depremin üzerinde olacağı düşünülen fay segmentidir. Son iki günde meydana gelen 4.6 ve 5.7 büyüklüğündeki iki depremin tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olması durumun kritikliğine işaret etmektedir. Sismoloji verilerine dayanarak, söz konusu iki deprem ve bunların arasında gerçekleşen artçıların tamamının, aynı mekanik kırılma süreci kapsamında gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bilimsel göstergelere dayanarak, mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde hareket edilmelidir."

Valilikten sosyal medya uyarısı

İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlar konusunda vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

DHA / HT,SSB

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