İstanbul'da deprem

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
İstanbul'da saat 15.00 sularında bir deprem meydana geldi. İstanbul genelinde hissedilen depremin şiddetini AFAD 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye saati ile 15:07'de meydana gelen depremin merkezi Kartal olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.06 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 15.1 km olarak duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremle ilgili "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
DW / EC, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu açıldı. Amaç, tsunamide 5 ila 7 dakikada uyarı mesajını topluma vermek. Peki, bu kurulan erken uyarı sistemi, tsunaminin etkilerini azaltmada tek başına yeterli mi?
Bakan Kurum'a göre Türkiye'deki büyük sanayi tesislerinin yüzde 75'i deprem tehlikesi altında. Peki, olası bir depremde tesislerin zarar görmesi ne gibi risklere yol açar? Uzmanlar DW Türkçe için değerlendirdi.