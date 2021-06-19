İstanbul'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye saati ile 15:07'de meydana gelen depremin merkezi Kartal olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.06 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 15.1 km olarak duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremle ilgili "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DW / EC, BÖ

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