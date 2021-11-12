Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açıdan kalbi olan İstanbul aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri.

Hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan İstanbul, son dönemlerde turistik açıdan da büyük atılım yaptı. İstanbul'un kuruluşu M.Ö. 660'a kadar uzanıyor. Kent, M.Ö. 337'de Konstantinopolis adını aldı. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Bizans İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na geçen kent, Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı ve Dolmabahçe sarayları başta olmak üzere derin bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahip. İstanbul'un nüfusu 15 milyon dolayında.