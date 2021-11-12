Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açıdan kalbi olan İstanbul aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri.
Hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan İstanbul, son dönemlerde turistik açıdan da büyük atılım yaptı. İstanbul'un kuruluşu M.Ö. 660'a kadar uzanıyor. Kent, M.Ö. 337'de Konstantinopolis adını aldı. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Bizans İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na geçen kent, Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı ve Dolmabahçe sarayları başta olmak üzere derin bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahip. İstanbul'un nüfusu 15 milyon dolayında.
DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.
İstanbul son yıllarda muhafazakâr modanın merkezi haline geldi. Çok sayıda firma sadece Türkiye’deki kadınlarına değil dünya genelinden muhafazakâr modayı takip eden kadınlara pek çok seçenek sunuyor. Türkiye’de moda serimizin bu bölümünde muhafazakâr moda dünyasını ele alıyoruz.
Üsküdar’da 1’inci derece Doğal Sit alanı olan Validebağ Korusu’nda 100 günü aşkın bir süredir gönüllüler doğa nöbeti tutuyor. Sebebi ise Üsküdar Belediyesi’nin koruyla ilgili düzenleme çalışması yapmak istemesi. Ancak çevreciler korunun imara açılarak betonlaştırılacağını ve doğallığını kaybederek sit alanı özelliğini yitireceğini belirtiyor.