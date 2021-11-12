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İstanbul

Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açıdan kalbi olan İstanbul aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri.

Hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan İstanbul, son dönemlerde turistik açıdan da büyük atılım yaptı. İstanbul'un kuruluşu M.Ö. 660'a kadar uzanıyor. Kent, M.Ö. 337'de Konstantinopolis adını aldı. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Bizans İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na geçen kent, Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı ve Dolmabahçe sarayları başta olmak üzere derin bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahip. İstanbul'un nüfusu 15 milyon dolayında.

A Turkish man uses his smartphone, in the Eminonu district of Istanbul, on March 21, 2014. Turkey's combative prime minister warned March 21, 2014 that he would eradicate Twitter in the wake of damaging allegations of corruption in his inner circle that have spread across social networks in recent weeks. 'We will wipe out Twitter. I don't care what the international community says,' premier Recep Tayyip Erdogan said at an election rally in the western province of Bursa. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Gençlik araştırması: "Her 3 gençten 1'i seçimlere katılmayabilir" 12.11.2021

Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instagram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.
13 YILDIR KAPALI OLAN VE TOKI TARAFINDAN YENILENEN ATATURK KULTUR MERKEZI (AKM) CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGANâ€™IN KATILIMIYLA BUGUN ACILIYOR (ISTANBUL DHA).

Erdoğan AKM'nin açılışında Gezi'yi hedef aldı 29.10.2021

AKM'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık" dedi.

Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor 28.10.2021

Şebnem Şirin'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, "öldürülen ben olabilirdim" derken, erkek şiddetine karşı mücadeleyi sürdürecekleri mesajı veriyorlar.
15.08.2021 Windräder nahe Garzweiler in NRW. (Themenbild, Symbolbild) Garzweiler, 15.08.2021

Türkiye 2050'ye kadar ekonomisini karbonsuzlaştırabilir 27.10.2021

İstanbul Politikalar Merkezi'nin araştırmasına göre Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısında büyük değişikliklere sebep olmayacak müdahalelerle 2050 yılına dek karbonsuzlaşması mümkün.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.

DW Haber - 20.10.2021 20.10.2021

DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.

DW Haber - 19.10.2021 19.10.2021

DW Haber'de bugün: Kavala bildirisi: Türkiye'ye yaptırımlar yolda, Anket şirketleri ne kadar güvenilir?, İBB'den taksi denetimi: Ticari plaka satışında "meslek" şartı aranacak, Kuraklık desteği ödenmedi, çiftçiler tedirgin.

DW Haber - 18.10.2021 18.10.2021

DW Haber'de bugün: Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi baskı altına alması mümkün mü?, AKP karşıtı paylaşım ihraç gerekçesi olmuş, 2015'te Dilek Doğan'ı vuran polis, cezası onanırsa 45 gün yatacak, Erasmus'ta hibe şoku: Öğrencilerin sıkıntıları sürüyor.

Nur für die Türkische Redaktion! *** CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ALMANYA ŞANSÖLYESİ ANGELA MERKEL, HUBER KÖŞKÜ'NDE GÖRÜŞÜYOR Ort: Huber Köşkü, İstanbul Datum: 16.10.2021 ** Die Bilder stammen von der Agentur DHA

Dost acı söyler 17.10.2021

Başbakan Merkel son resmi ziyareti için İstanbul'daydı. Nahoş konuları da masaya yatırmak için imkanı vardı ancak bunu kullanmadı. DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan bunu kaçırılmış bir fırsat olarak görüyor.

Oktober 2021, Istanbul**** ALMANYA SANSOLYESI ILE CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, ORTAK BASIN ACIKLAMASI YAPTI FOTOGRAF: IBRAHIM MASE/ ISTANBUL, (DHA)

Merkel'den Türkiye'ye teşekkürlü veda 16.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel bugün Türkiye’ye son resmi ziyaretini düzenledi. Merkel Türkiye'ye iş birliği için teşekkür ederken basın toplantısına koalisyon hükümetleriyle ilgili tartışma damga vurdu.

Türkiye'de muhafazakâr modanın yükselişi 15.10.2021

İstanbul son yıllarda muhafazakâr modanın merkezi haline geldi. Çok sayıda firma sadece Türkiye’deki kadınlarına değil dünya genelinden muhafazakâr modayı takip eden kadınlara pek çok seçenek sunuyor. Türkiye’de moda serimizin bu bölümünde muhafazakâr moda dünyasını ele alıyoruz.
24.01.2019 *** Anwaltskammer Istanbul Aram Ekin Duran (DW Turkısh-Istanbul Korrespondent)

"Önümüzdeki bir yılda demokrasi mücadelesi yapacağız" 15.10.2021

İstanbul Barosu’nun 16-17 Ekim’de yapılacak seçimlerinde 8 avukat aday oldu. Mevcut Başkan Mehmet Durakoğlu son kez yarışacak.

Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası 13.10.2021

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye yönelik yasaklılar listesi oluşturduğu iddia ediliyor. Son olarak gazeteci Ali Kişmir, İstanbul Havalimanı'nda 'güvenlik gerekçesiyle' alıkonularak, sınır dışı edildi.

İstanbul'un taksi sorunu yabancı turistleri de etkiliyor 13.10.2021

İstanbul'daki turistler, taksicilerin aynı yol için farklı ücretler istemesinden, kibar davranmamasından şikayetçi. Turist rehberleri de yabancı misafirlerini gönül rahatlığıyla taksiye bindirememekten yakınıyor.

Validebağ Korusu’nda millet bahçesine tepki 13.10.2021

Üsküdar’da 1’inci derece Doğal Sit alanı olan Validebağ Korusu’nda 100 günü aşkın bir süredir gönüllüler doğa nöbeti tutuyor. Sebebi ise Üsküdar Belediyesi’nin koruyla ilgili düzenleme çalışması yapmak istemesi. Ancak çevreciler korunun imara açılarak betonlaştırılacağını ve doğallığını kaybederek sit alanı özelliğini yitireceğini belirtiyor.

İstanbul'un gezgin köpeği Boji 12.10.2021

Sokak köpeği Boji’yi artık tanımayan yok gibi. Türkiye'den sonra dünya genelinde de pek çok ülkede haberlere konu oldu. Boji sabahtan akşama kadar toplu taşıma araçlarıyla İstanbul'u turluyor. Onun maceralarını görüntüledik!

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