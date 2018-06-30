İstanbul Valiliğinden Onur Yürüyüşü'ne ret

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Onur Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.

Komite adına yapılan açıklamada 27'inci İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü için İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşme sonucunda ise 30 Haziran tarihinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirme taleplerinin "Taksim'de hiçbir gösteriye izin verilmediği gerekçesiyle" reddedildiği duyuruldu.

Basın açıklamasında, vali yardımcısının Taksim değil, İstanbul'da gerçekleşecek tüm açık alan eylemleri için "toplumsal tereddütlü grup" oldukları gerekçesiyle yürüyüşe sıcak bakılmadığını beyan ettiği belirtildi.

Komite adına açıklamayı yapan Beren Azizi ret kararı sonrası İstanbul'da "2019 yılı içerisinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenecek alanlar" olarak belirlenmiş Bakırköy için Valiliğe dilekçe verdiklerini ancak sürecin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

24-30 Haziran arasında "Ekonomi ne ayol?" temasıyla gerçekleşecek 27. İstanbul Onur Haftası için yaklaşık 70 etkinlik düzenlenecek.

İzmir ve Anltaya'da da reddedilmişti

Bu yıl yedincisi düzenlenmesi planlanan İzmir LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında planlanan etkinliklere, İzmir Valiliği tarafından "Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması" gerekçeleri ile onay verilmedi.

İzmir Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır." denildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü de BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği'nin yürüyüş ve akabinde gerçekleştirilecek basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuştu.

dpa/MY,GA

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