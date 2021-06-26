İstanbul Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Cumartesi günü 17:00'de Taksim'de yapılacağı açıklananan Onur Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını duyurmasının ardından Beyoğlu'nda toplananlara polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nin yaptığı açıklamada "Mis Sokak'ta polis LGBTİ+'lara sokak ortasında işkence uyguladı! En az 25 gözaltı var" denildi. Açıklamada polisin toplananlara plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada AFP'den gazeteci Bülent Kılıç'ın Mis Sokak'ta gözaltına alınırken darp edildiği belirtildi. Görgü tanıkları Kılıç'ın gözaltına alınırken, "Nefes alamıyorum" dediğini aktardı.

Açıklamada polisin Taksim Meydanı'na girişleri kapattığı da bildirildi. Daha sonra Odakule'de bir araya gelip basın metnini okumak isteyenlerin de polisin müdahalesi ise karşılaştığı bilgisine yer verildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Onur Yürüyüşü'ne izin verilmeyeceği şöyle açıklanmıştı:

" @istanbulpride adlı hesaptan; 'Halkın huzur ve güvenliğini korumak ve genel ahlakı bozmak için 26 Haziran 2021 Cumartesi saat 17:00 de Taksim’de 19 İstanbul LGTBİ- onur Yürüyüşünde bir araya geliyoruz.' çağrısı ile paylaşımda bulunarak, Kamuoyu oluşturmak amacıyla Taksim Meydanı’nda yürüyüş veya benzeri açık alan etkinliği düzenleyeceği bildirilmiştir.

26/06/2021 Cumartesi günü 17:00’da idaremiz Taksim Meydanı'nda yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylemi/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. maddeleri gereğince ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir."

DW / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe