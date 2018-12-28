 İstanbul Havalimanı′na taşınma tarihi Nisan′a ertelendi | TÜRKİYE | DW | 25.02.2019

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TÜRKİYE

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi Nisan'a ertelendi

İstanbul Havalimanı'nın tam olarak faaliyete geçeceği tarih bir kez daha ertelendi. Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına taşınma işleminin Nisan ayında tamamlanacağı açıklandı.

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Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak gerçekleştirilen taşınma işleminin 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlanacağı duyuruldu. İstanbul Havalimanı'nı işletecek olan İstanbul Grand Airport (İGA) taşınma işleminin ertelendiği yönündeki haberleri Alman Haber Ajansı dpa'ya doğruladı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Atatürk Havalimanı'nın 7 Nisan itibarıyla ticari uçuşlara kapatılacağını bildirdi.

DHA'nın haberinde, "7 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle, LTBA tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve Otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı resmi açılış töreniyle 29 Ekim 2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar 1 Kasım itibarıyla başlamıştı. Taşınma işleminin tamamlanması için planlanan ilk tarih, 29-31 Aralık 2018'di. Bu tarih daha sonra 1-2 Mart tarihlerine ertelenmişti.

İstanbul'da açılan yeni havalimanının ilk etapta yılda 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması planlanıyor. Kapasitenin 10 sene içinde yıllık 200 milyona çıkarılmasıyla İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanı olması hedefleniyor.

DW,dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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